調查：歐元區經濟衰退機率升至80% 創下新高

近來市場日益擔憂歐洲冬季能源危機將導致經濟活動降溫，經濟學家估計，歐元區經濟衰退風險已達到 2020 年 7 月以來新高。

接受彭博調查的經濟學家認為，歐元區未來 12 個月陷入衰退的可能性高達 80%，遠高於之前預估的 60%。

其中，德國做為歐盟最大的經濟體，也是最容易受到天然氣供應削減影響的國家之一，德國經濟最快可能本季就陷入衰退。

俄羅斯是歐洲最大天然氣供應商，今年 2 月俄國入侵烏克蘭後，關閉一條運輸路線，且西方制裁也引發北溪 1 號管道設備相關爭議。俄羅斯天然氣供應減少下，天然氣價格因此飆升。

德國聯邦網路管理局局長 Klaus Müller 先前表示，就算德國天然氣庫存在 11 月前能達到 95% 的目標，但如果俄羅斯完全切斷供應，這些庫存也只能滿足德國供暖、工業和電力上，大約兩個半月的需求。

另外，調查也顯示，經濟學家預估歐元區今年第四季通膨將達到 9.6% 的高點，幾乎是歐洲央行目標的 5 倍。經濟學家認為，該地區通膨要到 2024 年才能回落至接近 2% 的目標。

另外，超過一半經濟學家認為，歐洲央行將在 10 月下次政策會議升息 3 碼 (75 個基點)。

歐洲央行首席經濟學家 Philip Lane 上週表示，歐洲央行可能持續升息至明年，且目前通膨主要是能源價格高漲造成。