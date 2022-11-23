三星奪iPhone 14 OLED面板供應龍頭 市占達7成

南韓媒體近期報導，預計今年蘋果 iPhone 14 系列中，三星 OLED 螢幕市占將逼近 7 成，中國面板廠京東方僅個位數。

業界預估，iPhone 14 OLED 面板今年出貨量將達 1.2 億台，其中三星約 8000 萬台，LGD 約 2000 萬台，京東方出貨 500-600 萬台。

iPhone14 系列中一般機款採用低溫多晶矽 (LTPS) TFT OLED 面板，Pro 系列採用高階低溫多晶氧化物 (LTPO) TFT OLED 面板。

三星 OLED 訂單涵蓋全系列尺寸，LGD 則負責 6.1 吋 LTPS 以及 6.7 吋 LTPO OLED 面板，京東方只供應 6.1 吋 LTPS OLED 面板。

業者指出，三星所有出貨中，高階 LTPO OLED 面板占約 6000 萬台，比原先市場預期多 1000 萬台，除了 Pro 需求較旺以外，LGD 的 LTPO OLED 良率問題也帶動三星獲得更多訂單。

報導表示，截止今年底，iPhone14 4 款手機出貨量預計達 9000 萬台，Pro 系列占 60%，一般機款估將低於 40%。以往 iPhone 面板出貨量多大於實際手機出貨量，以因應產量和庫存需求。

不過，實際出貨量仍有變數，由於中國封控導致蘋果出貨受限，目前美國 iPhone Pro 系列到貨時間要到聖誕節後，恐影響蘋果年末消費旺季表現。