德銀：Fed升息衝擊美國垃圾債 高達50%屬於浮動利率

德意志銀行主題式研究部主管 Jim Reid 表示，美國高收益債 (垃圾債) 對美聯準會 (Fed) 的升息措施有著「顯著曝險」，若是美國經濟陷入衰退，可能將出現違約問題，成為市場動盪的根源。

Reid 指出，雖然美國和歐盟企業對浮動利率債券的曝險不高，但垃圾債的曝險明顯要高得多。美國目前有 50% 的垃圾債屬於浮動利率，比例創下歷史新高，槓桿貸款市場的快速增長，是造成這種問題的根本原因。

槓桿貸款是浮動利率債務的一種形式，通常用於為信用評等低於投資等級的企業提供資金，風險也較高。私募股權基金也經常會使用槓桿貸款進行併購，隨後將債務轉移到被收購的企業。一旦陷入衰退，債務負擔過重的企業，就有可能在履行償債時出現問題。

德銀預測，到 2023 年底，美國高收益債的違約率可能攀升至 4.5%，而美國槓桿貸款的違約率可能會更高，達到 5.6%。到 2024 年下半年，美國高收益債的違約將達到 9% 觸頂，槓桿貸款違約則將達到 11.3% 的頂峰。

Caygan Capital 避險基金經理 Naruhisa Nakagawa 表示，目前垃圾債利差（衡量債券風險）的持續擴大「幾乎沒有基本面支撐」，市場的拋售更多是由債券 ETF 強制出售所驅動。債券 ETF 贖回導致強制拋售，進而讓價格下跌，市場的預期正在自我實現。