高盛：高收益新興亞幣仍然承壓 印尼、菲律賓、印度貨幣堪慮

高盛集團策略師說，由於外部資金狀況惡化，加上美國聯準會收緊政策引發的避險情緒，高收益新興亞洲貨幣可能會繼續下挫。

包括 Zach Pandl 和 Danny Suwanapruti 在內的策略師，在最新報告中指出，6 月菲律賓披索、印度盧比、印尼盾等高收益貨幣，隨同整體新興市場貨幣承壓，未來幾周這些貨幣兌美元還將繼續受挫，某些情況下，可能對現有預測構成下行風險。

在聯準會抗通膨的緊縮行動提振美元，而亞洲大部分央行採取更有耐心的立場之際，亞洲新興貨幣正在下落，印度盧比上周跌至歷史最低點，菲律賓披索跌至 16 年多來的最低。

高盛認為，就印尼盾來看，儘管在經常帳前景改善和貿易發展的支持下，其表現相對優於亞洲新興貨幣，但它同樣受到聯準會重新定價，以及更廣泛的避險情緒的壓力。在印尼央行升息前，貨幣可能繼續受到壓力。

當地時間下午 12 點 15 分，美元兌印尼盾匯率上漲 0.3%，至 14803 印尼盾兌 1 美元，正快速接近 15000 點的關鍵點位。

菲律賓披索本月下跌了約 5%，是亞洲新興市場表現最差的貨幣。這是因為隨著新一屆政府的重新開放的措施和基礎設施支出計畫，菲律賓今年的經常帳赤字，可能會從去年的 1.7% 擴大至 3.2%，繼續支持看空披索的觀點。

印度的情況同樣艱難，預計今年印度將出現 400 億美元的國際收支逆差，而 2021 年印度的國際收支為 550 億美元。在國際收支出現逆差時，盧比通常會貶值，高盛預計未來幾個月美元兌盧比仍將面臨上行壓力。