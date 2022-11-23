世界鋼協：10月全球粗鋼生產量持平 晶片短缺影響大

根據世界鋼鐵協會 (WSA) 截至周三 (23 日) 為止的初步統計，10 月全球 64 個國家地區的粗鋼生產量報 1 億 4730 萬公噸，維持在去年同期的相同水準。

去年同期中國的粗鋼生產量，在脫碳政策影響下減少，不過今年出現回升現象；另一方面，在晶片短缺等影響下，日本等國家的粗鋼生產量減少。

所謂的粗鋼，是將主原料鐵礦石等熔解後，經過成分調整所取得的成品，是經濟活動關鍵指標。

2022 年 10 月，全球最大粗鋼生產國中國的粗鋼生產量達 7980 萬公噸，年增 11%。中國不動產景氣，長期間在清零政策影響之下，陷入低迷狀態，這也導致鋼材需求回溫腳步遲緩；但中國今年因脫碳政策所導致的粗鋼生產量減少現象並沒有像去年一般廣泛，同比也因而呈現增長。

其他國家方面，2022 年 10 月，日本粗鋼生產量達 730 萬公噸，年減 10.6%，該國因車用晶片短缺而導致汽車業持續減產，車用鋼材需求下滑。同期美國粗鋼生產量達 670 萬公噸，年減 8.9%；另外在能源價格飆漲的德國，同期粗鋼生產量達 310 萬公噸，年減 14.4%。

在截至 2022 年 8 月為止，全球粗鋼生產量的去年同期比，連續 13 個月呈現萎縮。而在 2022 年 9 月份，由於中國當地的碳排規定沒有像去年同期嚴格，也因此當月份的全球粗鋼生產量優於 2021 年 9 月。