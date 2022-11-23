升息循環帶動利率上升，如何投資「全球型債券」與認識３個風險!

一、債券的基礎知識

利用 ETF 投資債券是最方便的方式，透過一檔 ETF 來持有一籃子的債券、並減緩公債高進入門檻的難題，而投資債券前，可以先認識 3 大風險。

首先是利率風險，長天期債券面臨的利率風險較大，也就是當利率上升，價格波動的幅度也比短天期大；例如 7-10 年期美國公債 (以 IEF ETF 為代表) 近三年衡量波動度的指標「標準差」為 7.04，反之，例如 20 年以上美國公債 (以 TLT ETF 為代表) 近三年衡量波動度的指標「標準差」為 14.39；雖然長天期的殖利率較高，但投資人仍可衡量自己的風險承受度來投資。

再來是違約風險，以美國公債來說，由於是世界最大的經濟體，因此信用風險較低；最後是匯率風險，投資國外債券，未來想兌回本國貨幣時，可能會造成匯差，長期投資人可使用分批定期定額方法分散風險。點我延伸閱讀更多債券 ETF 新手知識，殖利率怎麼看？

二、全球型債券如何投資

若要投資全球型債券、為資產進行配置，以規模來說最具代表之一的即為 Vanguard 全世界債券 ETF(BNDW)，以此為範例來介紹如何投資全球型 ETF，BNDW 是 Vanguard 先鋒集團於 2018 年發行的全球投資級債券 ETF，主要以追蹤彭博巴克萊全球綜合債券流通市值調整指數；蹤的債券數量有 16,961 檔，總費用率為 0.06%。

BNDW 主要投資於北美，其中美國就佔了一半。其次則是歐洲佔比為 27%，再來則是太平洋佔比 12.1%；截至 2022/10/31 根據官方網站，到期殖利率為 5%。另一檔常被比較的 ETF 為 BND，兩者之間最大的區別在於 BND 主要投資的是美國債券，因集中於美債，BND 持有 67% 的美國政府債券，而 BNDW 持有 35.5% 的政府公債，詳細的介紹與持股比例，可前往延伸推薦閱讀：債券型 ETF 投資有哪些注意事項? BND v.s. BNDW 為例超級比一比!

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