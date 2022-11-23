撐過迷因股軋空狂潮 企業狙擊手艾康仍大賣空GameStop

迷因股狂潮去年 1 月摧毀許多賣空電玩零售股 GameStop (GME-US) 的交易員，但有一位大賣空者總算撐下來且獲利了：被譽為企業狙擊手的卡爾 · 艾康 (Carl Icahn) 沒有被散戶擊退，現在仍大量賣空 GameStop。

艾康去年 1 月迷因股狂熱時，在 GameStop 每股 483 美元時建立其部位，自當時迄今，該股價跌逾 2/3。今年 7 月以 4 比 1 拆股後，現行股價約 26 美元。

儘管該股已大幅下跌，艾康仍認為該股價尚未反映其基本面，還會進一步下跌。艾康沒有立即回應《巴隆周刊》的置評請求。

然而，去年 1 月由憤怒的散戶領導的軋空行情不可能再現，意味撐過了去年那波對沖基金大屠殺後，艾康就可高枕無憂。因為疫情期經濟模式已結束，且通膨上升，意味著散戶能用來操盤的現金大幅縮減。

此外，艾康的時機也很好，根據數據分析公司 S3 Partners 的數據，GameStop 空單餘額約莫 20%，較 2 年前空單餘額 141% 的比例大幅下降。因此，融券費用也有所下降，目前約莫徘徊在 9%，僅約 2021 年 1 月時的水準一半。單就本月，GameStop 的賣空者按市值計價的獲利就增加 1.3 億美元以上，更遑論自 2021 年以來的收益了。

S3 Partners 的董事總經理 Ihor Dusaniwsky 表示：「艾康賺了錢，會在想離開的時後才離開，而非被迫認賠殺出。」