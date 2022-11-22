美股大多頭：Fed終將承認通膨已放緩 明年美股有望飆升20%

美股長期多頭、華頓商學院金融學教授 Jeremy Siegel 週一 (21 日) 表示，他預估美聯準會 (Fed) 最終將會承認通膨已經放緩，明年 (2023) 將會是美股表現強勁的一年。

Siegel 預估美股明年將飆升至少 15%，最多可高達 20%，這將使標準普爾 500 指數從目前水準回升至 今年年初的高點 4,740 點。

「我認為，基本上 90% 的通膨已經消失，政府依賴的指標嚴重滯後，實際上的通膨，尤其是房地產市場，正在以相當快的速度下降。」Siegel 說道。

Siegel 預計，Fed 很快擺脫激進的升息路徑，在 12 月的會議上將僅升息 2 碼 (50 個基點)。不過，投資人將更關注 Fed 主席鮑爾的聲明言論。根據 Siegel 的說法，該聲明將會是 Fed 即將暫停升息的真正強烈暗示。

Siegel 也說道：「他們真的需要停下來看看，實際會發生什麼。那真的會引發一場大反彈。我們已經看到通膨的良好跡象，而且我認為大部分利率增長已經過去，足以引發 12 月股市反彈。如果那時沒有，那就會在 1 月到來。」

不過，高盛分析師近日在報告中指出，該行認為美股熊市將持續到 2023 年。「美股尚未達到通常與股市低點一致的條件。股市要持續回 升，需要利率觸頂，且本益比降低。」

知名富翁兼維權投資人艾康 (Carl Icahn) 先前表示，目前美股仍處於熊市，美股反彈只是熊市反彈，並且美國經濟衰退仍即將到來。