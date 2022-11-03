美銀：未來3個月至6個月期間 標普500指數通常表現最優

美銀證券 (BofA Securities) 策略師在給客戶的一份報告中表示，從 11 月份開始的接下來 3 個月和 6 個月期間，通常是標準普爾 500 指數表現最好的時期。

報告中指出，從歷史數據來看，11 月至 1 月是一年中表現最好的 3 個月，標普 500 指數有 66% 的時間在上漲，平均回報率為 3.4%。特別是在總統任期的第 3 年，標普 500 指數有 74% 的時間上漲，平均回報率為 6.70%。

與此同時，11 月至 4 月通常是標普 500 指數一年中表現最強勁的 6 個月，有 70% 的時間在上漲，平均回報率為 5.09%。在總統任期的第 3 年，標普 500 指數有 87% 時間上漲，並且平均回報率達 11.86%。

不過，在隨後的 5 月至 10 月的 6 個月期間，通常就會是美股表現最弱的時期。

儘管季節性數據對顯示出短期前景良好，但策略師也警告表示，如果 CPI 升至高於平均水準，則上述的走勢預測可能存在風險。

美銀長期估值模型顯示，未來 10 年標普 500 指數的年均價格報酬率為 6%，是 2020 年 5 月以來最高，加上 2% 股利後，總報酬率估達 8%。

摩根士丹利 (大摩) 首席美國證券策略師 Michael Wilson 日前也表示，如果標準普爾 500 指數保持在 200 日移動平均線上方，就有機會漲至 4,150 點，且空頭走勢將在明年第一季告終。

但 Wilson 警告，年底假期恐將面臨旺季不旺境況，因而使美股走跌。「即將來到的假期銷售狀況，恐將讓我們感到非常沮喪。」他並指出企業可能會大幅折扣，以去化多餘庫存。