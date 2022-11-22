英特爾代工業務大將離職 分析師估明後年「格外艱難」

英特爾 (Intel) 周一 (21 日) 宣布，幫助公司重返晶圓代工業務的關鍵大將泰克 (Randhir Thakur) 將離開公司。市場分析師認為，聚焦代工業務的轉型計畫能否成功，目前尚未有定論，明後兩年對英特爾來說格外艱難。

英特爾於電子郵件聲明中表示，泰克已決定辭去職務，以追求公司外部的機會，但他會待到 2023 年第一季，確保能順利交接給新任主管。

據了解，泰克將待到英特爾完成對以色列晶圓代工廠高塔半導體 (Tower Semiconductor) 的收購案為止。

英特爾執行長季辛格 (Pat Gelsinger) 上任後積極推動 IDM 2.0 戰略，其中最關鍵的一環便是重啟英特爾代工服務 (IFS)，目標是 2030 年前成為全球第二大晶圓代工業者。

英特爾周一 (21 日) 收盤下跌 3.11% 至每股 29.94 美元，盤後小漲 0.2%。在公布一系列令人失望的財報後，該股今年迄今已跌約 43%。

儘管如此，分析師認為目前還不到具有吸引力的買點。Cowen 半導體分析師 Matthew Ramsay 給予英特爾「符合市場表現」(Market Perform) 的股票評等，目標價為 31 美元。

Ramsay 說：「整體而言，我們對英特爾的股票持平衡態度。近期表現會是艱難的，且對轉型計畫的雄心壯志能否成功，目前遠未成定局。」他並表示，2023 年和 2024 年對英特爾來說會非常艱難。

Ramsay 指出，在 AMD 晶片性能更好的情況下，英特爾可能在未來兩年內將資料中心的市占率拱手讓給 AMD。英特爾曾在 7 月預估，未來兩年資料中心伺服器晶片業務的增速將低於整體市場。

但 Ramsay 也說，由於英特爾估值較低，股價進一步下跌的風險不大。