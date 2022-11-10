挑戰AMD、Nvidia！英特爾推Max系列CPU和GPU

X86 架構陣營的英特爾週三 (9 日) 推出 Intel Xeon CPU Max 系列和資料中心 GPU (圖形處理器) Max 系列，與對手 AMD、Nvidia 正面交鋒 。

搶在 2022 年 Supercomputing (超級電腦大會) 與 AMD 推出新一代伺服器處理器前，英特爾週三正式推出新的 Intel Xeon CPU Max 系列 (代號 Sapphire Rapids HBM)，以及新的資料中心 GPU Max 系列 (代號 Ponte Vecchio)。

英特爾推出新的資料中心 GPU Max 系列 (圖片：英特爾)

英特爾指出新產品系列提供載高頻寬記憶體 (HBM) 的 CPU，以及推出英特爾最高密度的 GPU。

英特爾公司副總裁兼超級電腦事業部總經理 Jeff McVeigh 稱：「為確保不遺漏任何 HPC (高效能運算) 工作負載，我們需要一種能夠最大化頻寬、運算、開發者生產力並具影響力的解決方案。英特爾 Max 系列產品與 oneAPI 一起為更廣闊的市場帶來高頻寬記憶體，使 CPU 和 GPU 之間的程式共享變得容易，並更快地解決世界上最大的挑戰。」

Intel Xeon CPU Max 系列是英特爾首款帶有高頻寬記憶體的 x86 架構 CPU，包含多達 56 組核心，支援 DDR5、PCIe 5.0 和 Compute Express Link (CXL) 1.1，以及 AVX 512。

英特爾指出，採用 Xeon Max 的系統可提供 AMD Epyc 7763 CPU 的 2 倍深度學習性能。

而新的資料中心 GPU Max 系列具有 128 個 Xe 核心和巨大的 408MB 二級快取。英特爾稱，這比 Nvidia 2020 年推出的 A100 GPU 性能高出 30% 到 2.4 倍。

英特爾推出新的資料中心 GPU Max 系列 (圖片：英特爾)

雖然英特爾即將新一代 Max CPU 和 GPU 商業化，新一代 Max CPU 將於 2023 年 1 月初和第 4 代 Intel Xeon 可擴充處理器一起上市，向戴爾 (DELL-US)、慧與 (HPE-US)、聯想等 OEM 客戶發貨。

Max 系列 GPU 將首先用於 Aurora 超級電腦，提供給美國能源局的阿貢國家實驗室 (ANL)，第二季再提供給更廣泛的客戶。McVeigh 稱：「我們渴望在 2023 年實現出貨，目前重點是全面安裝、全面改善工作，以及最佳化系統。」

英特爾 (INTC-US) 下滑 3.37% 至每股 27.52 美元。AMD (AMD-US) 和 Nvidia (NVDA-US) 大跌超過 5%。