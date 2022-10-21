英特爾CEO警告即將「針對性裁員」 11/1公布細節

外媒《OregonLive》週四 (20 日) 報導，英特爾執行長季辛格 (Pat Gelsinger) 警示員工，公司計劃在未來幾週內「針對性裁員」，以削減開支和改善其財務狀況，並承諾在 11 月 1 日提供更多細節。

為了因應惡化的個人電腦 (PC) 市況，季辛格週四向員工表示：「這 (針對性裁員) 是公司艱難的決定，但我們的成本太高，同時利潤太低了，必須採取行動解決這些問題。」

季辛格上任後馬不停蹄規劃各項重大投資、鞏固供應鏈夥伴關係，他發布「IDM2.0 策略」企圖扭轉公司當前局勢，但英特爾毛利率已從約 60% 的歷史水準下滑約 15 個百分點，利潤率下滑一直是季辛格的經營痛點。

英特爾 CEO 警告，英特爾即將「針對性裁員」(圖片：AFP)

《OregonLive》報導指出，英特爾計劃在 10 月 27 日收盤後公布最新財報，預計將於 11 月 1 日提供更多裁員細節。

英特爾目前在全球共有 12.1 萬員工。英特爾發言人對此報導回應：「不評論或證實任何消息。」

此前《彭博》報導指出，英特爾最早將於本月宣布裁員，行銷和業務某些部門可能裁員多達 20%。

彭博情報公司分析師 Mandeep Singh 近期一份研究報告中預測，最新的裁員可能減少 10% 至 15% 左右英特爾的固定成本。

英特爾上一次大規模裁員是在 2016 年，當時該公司裁員 12,000 人，約佔當時員工總數的 11%。此後，英特爾有幾次小規模的裁員，關閉包括蜂巢式網路數據晶片和無人機等部門。

英特爾 (INTC-US) 週四收紅 0.3% 至每股 26.08 美元，盤後受此消息拖累，英特爾盤後股價走低超過 1%，費半指數週四收漲 0.69%。英特爾年初至今跌幅達 49%，同期費半跌幅為 43%，標普下滑 23%。