〈財報〉英特爾Q3業績高於預期 計劃削減成本多達100億美元 激勵盤後漲逾5%

英特爾 (INTC-US) 周四 (27 日) 股價大漲一度多達 7%，係因該公司公布第三財季 (10 月 1 日止) 獲利和營收高於預期，且表示將降低成本高達 100 億美元以及提高效率。然而，英特爾全財年財測低於預期。

近時確認，英特爾周四收低 3.45%，盤後上漲 5.44%，報每股 27.70 美元。

第三財季財報關鍵數據 vs. 分析師預期 (根據 Refinitiv)

獲利：調整後每股 59 美分 vs. 32 美分

營收： 年減 15% 至 153.4 億美元 vs. 152.5 億美元

純益：10.2 億美元 (低於去年同期的 68.2 億美元)

上一季營收較去年同期下降 22%。

英特爾執行長 Pat Gelsinger 在電話會議上表示：「我們為經濟不確定性延續至 2023 年訂定計畫。」英特爾財務長 David Zinsner 則提到，全球可能發生經濟衰退。

英特爾計劃削減 2023 年的銷售和營運成本 30 億美元，到 2025 年底前年度節省金額可達到 80 億至 100 億美元。

《彭博》本月稍早報導，英特爾計劃裁員數千人以降低成本。數日後其他外媒報導，英特爾執行長 Pat Gelsinger 向員工預警，公司將採取成本削減措施。「我們的努力包含優化人力的步驟，這是影響我們忠誠英特爾家族的艱難決定。」Gelsinger 周四說。

英特爾各部門第三季表現

客戶運算集團 (Client Computing Group)——營收年減 17% 至 81.2 億美元，但高於 StreetAccount 調查的共識預期 75.8 億美元。

客戶運算集團是英特爾營收最多的部門，內含 PC 晶片等產品。

科技調研機構 Gartner 表示，在經歷 2 年因疫情導致居家辦公、上學帶來的需求後，第三季 PC 出貨量大降近 20%。

英特爾表示，第三季 PC 需求疲弱，主要係因消費者和教育市場疲弱，同時設備廠降低其庫存。

數據中心和 AI 部門 (Datacenter &AI)——營收年減 27% 至 42.1 億美元，不及 StreetAccount 調查的共識預期 46.7 億美元。

該部門產品含伺服器晶片、記憶和 FPGA (現場可程式化邏輯閘陣列)。

「雖然中國企業和一些 (非全部) 雲端顧客持續出現疲軟跡象，但數據中心的整體潛在市場(TAM) 良好的堅持著。」Gelsinger 說。在數據中心類別中，英特爾的市占成長速度較同業緩慢。

網路及邊緣事業群 (Network and Edge Group)——營收年增 14% 至 22.7 億美元，不及 StreetAccount 調查的共識預期 24 億美元。

英特爾第三季表示，聯發科將依靠英特爾代工服務製造晶片，以及公司在俄亥俄州計劃投資超過 200 億美元的生產設施破土動工。

英特爾旗下的自動駕駛技術公司 Mobileye 於 26 日正式在納斯達克交易所掛牌上市，以每股 21 美元價格銷售，收盤後漲幅達 37.95%，每股價格漲至 28.97 美元，也讓 Mobileye 市值規模達到 230.68 億美元。英特爾於 2017 年收購該公司並保有該公司控制權。

英特爾管理層下修全財年預測，目前估計調整後 EPS 1.95 美元，營收介於 630 億至 640 億美元。3 個月前英特爾估計全財年調整後 EPS 2.3 美元，營收介於 650 億至 680 億美元。這意味營收下降近 20%。

根據 Refinitiv 調查，分析師預期英特爾全財年調整後 EPS 2.15 美元，營收 652.6 億美元。

不計盤後波動，英特爾今年迄今股價下跌近 49%，同期 S&P 500 指數下降約 20%。