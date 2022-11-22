馬斯克今年來財富大縮水 減少逾1,000億美元

全球首富馬斯克今年來財富縮水超過 1,000 億美元（新台幣 3.12 兆元），原因是特斯拉 (TSLA-US) 股價崩跌至兩年來最低水準。

彭博億萬富豪指數顯示，儘管馬斯克的資產周一（21 日）又減少 86 億美元，但他目前依然是全世界最富有的人，財富淨值達 1,698 億美元。今年來，他的身價驟減 1,005 億美元，在該財富指數上，他損失的金額最多。馬斯克的財富淨值在大約一年前攀抵 3,400 億美元高峰。

彭博億萬富豪指數顯示，全球精品龍頭 LVMH 集團老闆阿諾德（Bernard Arnault）是地表第二大富豪，財富淨值 1,565 億美元。

馬斯克的資產以特斯拉為主，但該車廠正努力因應第二大市場中國祭出的封控措施。北京市政府周一宣布，即日起對所有進返京人員實行「三天三檢」措施，陰性結果未出前，禁止民眾外出。

與此同時，特斯拉近來因尾燈問題宣布召修逾 30 萬輛電動車，也必須處理供應鏈、原物料成本飆高等問題。

特斯拉股價周一收盤重挫 6.8% 至每股 167.87 美元，寫下 2020 年 11 月來最低紀錄，今年來股計重摔 52%，跌幅大於那斯達克 100 指數的 25%。

近來馬斯克將注意力放在社群媒體推特，他在上月以 440 億美元完成推特收購案。馬斯克入主後，大規模裁員，如今推特人力已減少約 60%。

上周馬斯克向全體員工發出一封電郵，要求他們承諾「長時間高強度工作」，否則就「領三個月資遣費走人」。馬斯克的事業很多，投資人一直懷疑這位億萬富豪是否會分身乏術。