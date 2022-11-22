超越肉類前員工爆料：賓州廠食安問題嚴重 食品11次檢驗出李斯特菌

《彭博》周一報導，超越肉類 (Beyond Meat) 賓州工廠的照片和文件顯示，該工廠食品出現李斯特菌、黴菌和其他食安問題，由於該工廠預計將在其未來發揮重要作用，此事件加劇該公司近期困境。

超越肉類 (BYND-US) 周一股價收低 1.26%，但今年迄今由於市場對植物性肉類產品的需求持續下降，該股已下跌近 80%。

報導援引一位超越肉類前員工提供的內部文件，該文件顯示，賓州工廠的產品在去年下半年和今年上半年至少有 11 次檢測出李斯特菌。報導稱，儘管李斯特菌在食品工廠很常見，但食品本身驗出這種細菌卻屬罕見且嚴重。

李斯特菌是一種有害細菌，主要傳染途徑是以食品為媒介，食入曾受李斯特菌感染的食品。健康狀況良好者感染可能無症狀，或只是類似感冒的小症狀，但對於年老者、免疫不全或癌症病人而言，為具有潛在致死之疾病。 孕婦感染則恐導致流產或死胎、早產或新出生嬰兒受感染，嬰兒也有休克死亡風險。

彭博的報導補充，超越肉類兩名前員工也證實賓州工廠多次出現李斯特菌的問題。

超越肉類發言人表示，賓州農業部（PA Dept. of Agriculture）今年 3 月和 9 月展開調查，並未發現違規情況，並強調自家食安超過產業和監管標準。