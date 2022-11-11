馬斯克：不排除推特可能在明年聲請破產

外媒週四 (10 日) 報導，推特新老闆馬斯克警告員工，未來的經濟形勢很糟糕，他不能排除推特在明年聲請破產的可能性。

Platformer 執行編輯 Zoë Schiffer 週四推文揭露，馬斯克在以 440 億美元收購推特後向全體員工發表談話時稱，他不清楚推特營收運轉率 (run rate) 是多少，推特有可能在明年聲請破產。

(圖片：翻攝 Zoë Schiffer 推特)

此外，根據馬斯克在發布推特全體員工的電子信件中指出：「推特將結束「在家工作」的政策，希望員工每週至少在推特辦公室工作 40 小時，若員工無法遵循這項新政策，不妨提交辭呈。」

馬斯克還警告員工，如果推特沒有大量訂閱收入，公司可能無法在經濟衰退中倖存下來。他希望改變公司的業務，使其至少有一半的收入來自訂閱制，並且可以減少對廣告的依賴，但他仍然預計，推特將從廣告商那裡獲得可觀的收入。

馬斯克：推特明年可能聲請破產 (圖片：AFP)

自馬斯克成功收購推特以來，他正迅速推動數項改革，他解雇公司高層、解散了董事會，並將公司私有化。

馬斯克在上週解雇了大約 3700 名推特員工，約佔其員工總數的一半，而近日推特數位高層已離職，週四再傳出推特隱私長 Damien Kiera、合規長 Marianne Fogarty 和資安長 Lea Kissner 均已離職。

推特失去了安全、隱私和合規方面的負責人，這可能會給這家社交媒體巨頭帶來更多麻煩，聯邦貿易委員會 (FTC) 罕見地向推特發出警告，該委員會正密切關注推特。

馬斯克試圖以任何方式幫助推特增加營收來源，包括引入有爭議的每月 8 美元的認證「藍勾勾」服務。

而對馬斯克可能放寬內容審核規定已引起廣告商擔憂，包括輝瑞 (PFE-US)、通用汽車 (GM-US) 和通用磨坊 (GIS-US) 在內的一些頂級廣告商已經取消或暫停其在推特付費廣告支出。

馬斯克上週五 (4 日) 推文表示，由於多家廣告商暫停在推特平台上的付費廣告支出，推特收入大幅下滑，但他並未提供詳細數據。