馬斯克致函推特全體員工：接受長時工作 否則領錢走人

推特 (Twitter) 新任 CEO 兼唯一董事馬斯克周三 (16 日) 向該社交媒體的剩餘員工發送了一封全員工電郵，要求他們承諾「長時間高強度工作」，否則就「領三個月資遣費走人」，如果他們不同意這些工作條件或支持「推特 2.0」的願景。

在發出這封類似最後通牒的郵件之前，馬斯克已經解雇了推特的主要高管和半數的全職員工，並在沒有提前告知的情況下削減了與公司合作的承包商數量。本周他還解雇了推特的資深工程師，只因他們在公開場合或公司內部 Slack 頻道批評他。

自馬斯克於 10 月 28 日上任以來，他宣布了對推特的全面改革計畫。然而，他堅持要求公司迅速推出的名為「Twitter Blue」驗證機制的更新不得不被迫取消。

用戶每月支付 7.99 美元的 Blue 訂閱服務可獲得一個藍色複選標記，該複選標記看來像以前保留的標記，用於顯示帳戶已獲認證或為官方帳。

大量假冒者購買了付費帳號並冒充合法的名流、品牌和政客，在某些情況下，還發布了有關企業的虛假訊息。

例如，某個帳戶冒充了跨國製藥公司 Eli Lilly (LLY-US)，在推文時引發嚴重的後果：「我們很高興地宣布胰島素現在全面免費。」這條推文在被刪除前在社交媒體平台上停留了幾個小時。真正的禮來帳號後來推文表示：「我們向那些收到來自假禮來帳號誤導性訊息的人道歉。」

禮來公司股價在發布虛假消息後大跌，該公司已決定無限期暫停在推特上投放廣告。

馬斯克現在計畫在 11 月 29 日發布經過修訂的「Twitter Blue」驗證版本。