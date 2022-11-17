特斯拉CEO換人？馬斯克已有繼位人選

特斯拉董事 James Murdoch 週三 (16 日) 出庭作證時透露，特斯拉執行長馬斯克在數月前已確定一名潛在的繼位人選。

特斯拉股東 Richard J. Tornetta 狀告馬斯克和特斯拉，指控特斯拉向馬斯克支付 560 億美元天價薪酬，滿足馬斯克藉由這些資金實現移民火星的個人夢想。

馬斯克辭去特斯拉執行長的可能性近期一直備受關注，因為他收購推特後工作量暴增，特斯拉投資人越來越擔心在特斯拉領天價薪酬的馬斯克分身乏術。

馬斯克辭去特斯拉執行長的可能性近期一直備受關注 (圖片：AFP)

身兼推特和 Space X 執行長的馬斯克週三於德拉瓦州衡平法院 (Delaware Chancery Court) 出庭時透露：「坦率地說，我不想成為特斯拉執行長，也從未想成為任何公司的執行長。」

特斯拉董事 James Murdoch 週三出庭作證時透露，Murdoch 稱，特斯拉執行長馬斯克實際上已確定了一名潛在的繼位人選，就在幾個月前。Murdoch 並未具體透露繼位人選的名字。

馬斯克老友 Antonio Gracias 曾在 2007 年至 2021 年期間擔任特斯拉董事會成員，他作證提到，特斯拉曾討論過尋找一位負責銷售、財務和人力資源的行政總裁，這樣馬斯克就可以將時間集中在產品上，這是他最重要的職能。

多年來，馬斯克一直在談論最終他會辭去特斯拉執行長一職，專注於他在特斯拉的其他角色，包括產品架構師。

據悉，迪斯 (Herbert Diess) 成為德國汽車大廠福斯 (Volkswagen) 執行長前，特斯拉曾希望迪斯擔任特斯拉執行長，迪斯近期離開福斯，尚未宣布他的新去向。特斯拉內部也有兩位可能人選，包括財務長 Zach Kirkhorn 和工程部資深副總 Drew Baglino。

特斯拉 (TSLA-US) 週三下跌 3.86% 至每股 186.92 美元，年初迄今股價跌幅超過 50%。