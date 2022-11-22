中國疫情升溫 特斯拉狂瀉近7%跌至2年新低點

受中國疫情升溫可能會對特斯拉生產和銷售造成更多干擾影響，特斯拉 (TSLA-US) 週一 (21 日) 股價暴跌 6.84% 至每股 167.87 美元，創 2020 年 11 月份以來收盤新低，連續第四個交易日頹勢。



特斯拉週一是標準普爾 500 指數成分股中表現最差的一檔股票，觸及 52 週新低，該股 11 月份已下跌超過 26%，今年迄今跌幅逾 58%。

特斯拉週一暴跌最大主因是，中國北京已此輪新冠疫情出現 3 名死亡患者，隨著死亡人數累計上升，廣州市人口最多的白雲區下令進入 5 天封鎖。特斯拉最大的中國超級工廠位於上海，投資人擔心該工廠的銷售中斷可能會對公司第四季產生顯著影響。

受中國疫情升溫可能會對特斯拉生產和銷售造成更多干擾影響，特斯拉週一暴跌 (圖片：AFP)

實際上，除了中國疫情升溫，特斯拉上週末因尾燈隱患在美國召回逾 32 萬 1000 輛車，也讓投資人情緒低迷。

根據特斯拉公司在提交給美國國家公路交通安全管理局 (NHTSA) 文件指出，在極少數情況下，車輛啟動過程中會出現異常，汽車尾燈會因軟體問題而間歇性亮起，特斯拉將召回 32.1 萬輛車維修，包括 2023 款的 Model 3 和 2020 至 2023 款的 Model Y。

此外，為了拯救推特，馬斯克從 4 月到 10 月總共賣了約 190 億美元的特斯拉股票，投資人擔憂馬斯克不得不將工作重心轉移至推特，特斯拉股票今年以來一直遭逢賣壓，分析師認為，如果這種跌勢持續下去，該股將創下有史以來最糟糕的年度表現。

華爾街預測，特斯拉跌破每股 200 美元後，其股價有可能一路下探。

以技術分析的角度來看，Fairlead Strategies 創始人 Katie Stockton 稱，如果特斯拉摜破 166 美元，Stockton 認為下一輪下跌將是 150 美元。同樣，22V Research 技術策略主管 John Roque 表示，在熊市背景下，特斯拉股價可能會低至每股 100 美元。