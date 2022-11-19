美股恐再遇利空 市場估Q4企業獲利兩年來首見萎縮

經過令人失望的第 3 季財報季之後，分析師預測，在連續升息和經濟成長放緩的衝擊下，第 4 季只會更糟，美企獲利可能出現兩年來首見萎縮。

根據 Refinitiv IBES 資料，截至周五 (18 日)，分析師預測標普 500 成分股企業第 4 季獲利將比去年同期減少 0.4%，較他們 10 月 1 日預測的增加 5.8% 大幅下修。

標普 500 成分股企業曾在 2020 年第 3 季出現獲利季比萎縮，當時企業忙著應付 Covid-19 疫情造成的初期打擊和供應鏈中斷。

分析師大致上也認為 2023 年的企業獲利將下滑。高盛最近才把標普 500 成分股的 2023 年 EPS 預測從下修為持平，理由是利潤下滑。

科技業拖累美企 Q4 獲利預測。(圖: AFP)

標普 500 指數今年來約下滑 17%，隨著分析師對企業獲利展望日漸黯淡，擔心聯準會 (Fed) 升息導致經濟衰退的投資人，又多一個憂心忡忡的理由。

Boston Partners 全球市場研究主任 Michael Mullaney 說：「美企第 3 季業績不如預期，但我們真正關注的是 2023 年。Fed 若要達到通膨目標，將須把經濟拖入衰退，代表 (2023 年獲利預測) 將大幅下降。」

瑞士信貸 (Credit Suisse) 美股策略和量化研究主管 Jonathan Golub 說，標普 500 成分股獲利預測下修幅度，超過一半是科技業和科技相關企業造成的，反映殖利率攀升環境下，科技股和成長股打擊最深。

根據預測，標普 500 科技股第 4 季獲利將下跌 7.8%，遠低於 10 月 1 日預測的成長 1%。通訊服務類股獲利估將暴減 20.9%，遠遜於 10 月 1 日所估的下降 9.2%。

整體來說，標普指數 11 大類股中，有七個類股第 4 季的獲利預估將比去年同期下滑。

截至周五，標普 500 成分股已有 475 家公布第 3 季財報，目前 Refinitv 資料顯示，美企該季獲利預估僅成長 4.2%，低於 10 月初預估的 4.5%。

亞馬遜 (AMZN-US)、Meta(META-US) 等科技領域的大型成長股，不只第 3 季財報差，第 4 季財測也令人失望。近日公布財報的目標百貨 (TGT-US) 等大型零售股表現也不好，沃爾瑪 (WMT-US) 是少數獲得投資人報以掌聲的企業。