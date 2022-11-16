〈財報〉Target獲利腰斬 將削減成本 預期假日季銷售不振

Target (TGT-US) 上季獲利下降約 50%，因為要清理不需要的庫存，並且隨著假期臨近銷售放緩，促使該公司調降零售商一年中最重要時間的營收預期。

該公司周三 (16 日) 還表示，計畫在未來 3 年內削減高達 30 億美元的總成本，理由是在過去 2 年銷售大幅成長後需要提高效率。在疫情期間，該公司的營收成長約 40%。

該公司沒有具體說明如何實現撙節目標，但表示沒有裁員或凍結招聘的計畫。

與 Refinitiv 的估計相比，Target 在截至 10 月 29 日當季的表現如下：

●每股獲利 1.54 美元，低於預期的 2.13 美元

●營收 265.2 億美元，高於預期的 263.8 億美元

截至周二 (15 日) 收盤，該公司股價今年來下跌超過 22%。市值約為 833.8 億美元。

Target 的銷售額下降，因為消費者迫於更高的物價，在生活必需和心中想要的之間做出取捨，這是假日購物季的一個潛在警告訊號。Target 成長官漢寧頓 (Christina Hennington) 表示，客戶對價格的敏感度在 10 月的最後兩周明顯增強，「購物欲望急劇下降，坦白說，我們在 11 月初也看到這些趨勢。」

Target 與其競爭對手沃爾瑪 (WMT-US) 周二 (15 日) 的財報中提到許多相同的主題。消費者對雜貨、住房和其他必需品價格上漲感到壓力。因此減少採購全價商品，轉而等待促銷活動。為了節省開支，他們選擇小包裝商品、超值套裝或零售商自有平價品牌。

客戶在非必需品上的支出也減少了。沃爾瑪還提到服裝、電子產品和類似商品支出的回落。但這家折扣店仍以低價雜貨吸引購物者上門，業績超出華爾街的預期。

在經歷多年的低庫存和缺貨之後，整個零售業的大促銷再度回歸，這種動態也打擊了包括 Target 在內業者的獲利。該公司表示，它預期今年假日季表現疲軟，3 個月期間內可比銷售額將呈現低個位數下降，營業獲利率約為 3%。

Target 沒有提供假日季之後的看法，但表示預計艱難的條件將持續存在。

財務長費德爾克 (Michael Fiddelke) 在財報電話會議上表示，「展望未來，預計充滿挑戰的環境將持續到假期過後並持續到 2023 年。」

這家零售商在清理大部分過剩商品方面取得了進展。當季庫存同比成長約 14%，而第 2 季和第 1 季分別為 36% 和 43%。然而，擺脫這些商品會損害其獲利。Target 第 3 季淨利大減約一半，從去年同期的 14.9 億美元或每股 3.04 美元降至 7.12 億美元或每股 1.54 美元。

它也未能在下半年實現更健康的營業獲利率目標。它在第二次調降獲利預期時曾承諾營業獲利率約為 6%。但第 3 季其營業獲利率為 3.9%。

費德爾克說，Target 的降價幅度高於預期，尤其是在本季的最後幾周。他說，隨著供應鏈商品積壓減少，它仍須花費更多錢來管理提前到達的庫存。

他還表示，Target 的店內行竊事件有所增加。本財年到目前為止，它已因順手牽羊造成超過 4 億美元的損失，其中大部分來自組織性的零售盜竊。

不過 Target 上季仍有亮點。從銷售量來看，該公司在所有 5 個主要商品類別的市占率都獲得成長。與去年同期相比，商店和網站的客流量增加了 1.4%，平均帳單金額上揚 1.3%。它還在返校季和萬聖節創下銷量紀錄。

可比銷售額較去年同期增加 2.7%；這個數字是追踪 Target 線上銷售額和開業至少 13 個月的商店銷售額。

漢寧頓說，該公司自有品牌通常比全國性品牌便宜，但按美元銷售額計算，其成長速度是其總業務的 2 倍。

食品和飲料是 Target 最強勁的銷售類別之一，可比銷售額以低兩位數的速度成長。在寵物和保健品銷售的推動下，生活必需品以低個位數成長。美妝銷售額增幅在 15% 上下。

另一方面，漢寧頓表示，其他類別的銷售放緩，尤其是家居用品、體育用品和玩具。

在電話會議中，CEO 康奈爾 (Brian Cornell) 表示，Target 仍在尋找利用其經濟規模提高效率的方法。例如，它開立一種新型配送中心，可以對包裹進行分類，並更快、更便宜地向購物者提供網上購物。

鬻德爾克表示，公司將繼續投資於員工，但表示「人事費用管理至關重要」，「這種規律將確保我們在各種經濟條件下發展，並使公司在短期和長期內脫穎而出。」

Target 將在明年 3 月舉行的年度投資人大會上分享有關其成本削減計劃的更多細節。

漢寧頓說，雖然財測偏低，但 Target 仍然期待著熱切的假日購物者。 Target 已經擴大迪士店內店的門市數量，並達成了新的合作夥伴關係，例如出售懷舊玩具品牌 FAO Schwarz 的商品。

而且，她補充說，它也將提供經濟實惠的禮品，包括 3 美元的聖誕裝飾品和 5 美元的蠟燭組合。