〈財報〉低價雜貨人人搶 沃爾瑪銷售超預期 庫存有效降低

沃爾瑪 (WMT-US) 周二 (15 日) 表示，由於不同收入水準的美國人都採購了該公司的低價雜貨，第 3 財季的銷售額成長近 9%，超出華爾街的預期，並調升財測以反映這股預期。

根據 Refinitiv 的數據，沃爾瑪截至 10 月 31 日當季業績如下：

●調整後每股獲利 1.5 美元，高於預期的 1.32 美元

●營收 1528.1 億美元，高於預期的 1477.5 億美元

沃爾瑪當季淨虧損 18 億美元，合每股 66 美分，低於一年前的獲利 31.1 億美元，或每股 1.11 美元。

經調整後，該公司每股獲利 1.5 美元。為和解鴉片類藥物訴訟，這家零售商提列了近 33.3 億美元的費用，或每股 1.05 美元。

沃爾瑪財務長雷尼 (John David Rainey) 說，購物者開始正視其消費方式，會採購熱狗、豆類和花生醬等較便宜的蛋白質，而不是價格較高的肉類。購物者也會等待銷售活動來購買電視和氣炸鍋等商品，並減少在服裝和家居品類上的支出。

他說，「消費者的錢包已經捉襟見肘。」「人們的可支配收入減少，沒有太多餘錢購買東西，因此他們非常在乎價格標籤。」

這家量販店還解決了整體產業都頭疼的問題：庫存過剩。沃爾瑪第 3 季庫存同比增加 13%，低於第 2 季的 25% 和第 1 季的 32%。

雷尼說，沃爾瑪取消了訂單，擴大了降價幅度，並清理了滯留在港口的積壓商品。他說，大約 70% 的庫存增加來自通貨膨脹，而不是更多的數量。

他說，「從數量角度來看，我們發現如今的處境比上半年要好得多。」

沃爾瑪美國的可比銷售額成長 8.2%。這項關鍵零售指標不包括燃料，涵蓋包括改建、搬遷和擴建在內至少開業一年的沃爾瑪店面和俱樂部的銷售額。

沃爾瑪在為假期做準備的同時，也面臨著更具挑戰性的背景。通貨膨脹率接近 40 年高點，推高了住房、汽油等價格。競爭對手紛紛推出大幅折扣，試圖清理過剩庫存。消費者也再次在旅遊、外食和其他體驗上花錢。

然而，隨著通貨膨脹加劇，這家大型零售商也吸引了高收入購物者。雷尼說，其食品市占率增幅中的大約 75% 來自年收入超過 10 萬美元的家庭。上季也出現同樣的模式。

到目前為止，他說假期購物季「有了一個非常穩固的開端」，但「消費者在購買商品時仍會謹慎行事」。