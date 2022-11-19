美國10月成屋銷售連九降 創最長連跌紀錄

美國房地產經紀人協會（National Association of Realtors,NAR）周五（18 日）公布數據顯示，美國 10 月成屋銷售已連續第九個月下降，連跌月數創有史以來最長，意味著當前的連跌形勢已然超越 2008 年金融危機時期。

美國 10 月成屋銷售年化總數報 443 萬戶，創 2020 年 5 月以來新低，略高於預期的 440 萬戶，但遠低於前值 471 萬戶；美國 10 月成屋銷售總數月減 5.9%，預期月減 6.6%，前值月減 1.5%，10 月成屋銷售年減幅高達 28.4%。

慘澹的成屋數據凸顯美國抵押貸款利率飆升對美國房市所帶來的負面影響。

美國 10 月成屋銷售連九降，創最長連跌紀錄。(圖片：ZeroHedge)

美國 10 月成屋銷售價格的中位數較去年同期上漲 6.6% 至 37.91 萬美元。10 月的待售房屋數量連續第三個月下滑，達到 122 萬戶，也就是說和市場需求萎縮相伴的是供給減少。這主要是因鎖定較低抵押貸款利率的屋主，不願降自己的房屋掛牌出售。

按照目前銷售速度，出售市場上所有的房屋需要 3.3 個月的時間，明顯高於 2021 年同期的 2.4 個月。10 月房屋在市場上停留時間更長，但與新冠疫情前相比仍然走得很快，約 64% 的房屋在市場上的停留時間不到一個月。

今年以來伴隨美國聯準會（Fed）堅定打通膨不斷激進升息，抵押貸款利率快速飆升讓美國房市大大降溫，導致銷售下滑、房價承壓。

NAR 首席經濟學家 Lawrence Yun 在聲明中表示，隨著抵押貸款利率的攀升，更多潛在購房者在 10 月被擠出市場。該利率自 11 月中旬達到高峰以來已逐步下降，因此房屋銷售可能接近當前房產周期的底部。

另外，大約四分之一的房屋售價高於標價，這凸顯庫存不足，以及部分房屋有多個買家競價。