房貸利率下滑 美國5月成屋銷售意外成長 中止連6月下跌走勢

根據全國房地產經紀人協會 (NAR) 的數據，衡量已簽銷售合約的成屋指標 5 月成屋銷售量略有上升，較 4 月成長 0.7%。打破連續 6 個月的需求下降趨勢。但仍較 2021 年 5 月低 13.6%。

自今年年初以來，買家一直在與不斷上漲的房貸利率抗衡，但事實上 5 月利率也略有回落，這可能是銷售成長的原因。市場上的供應也增加了，活躍庫存也增加了，因為一些房屋在市場上的停留時間更長。

《抵押新聞日報》報導，30 年期固定房貸平均利率在本月第一周達到 5.64% 的高點，但到月底又跌至 5.25%。在 6 月中旬時一度飆升至略高於 6%。

Realtors 首席經濟學家雲恩 (Lawrence Yun) 表示：「雖然與上月相比未決銷售量小幅成長，但房市顯然正在經歷轉型。」「由於房貸利率高得多，合同簽署量較一年前大幅下降。」

根據 Realtor.com 的數據，待售房屋的供應量終於開始增加，現在比一年前增加 21%。然而，仍然只有疫情前水平的一半左右。上周掛牌價格中值也同比上漲約 17%，連續第 3 周保持穩定。

從區域來看，東北部待售房屋銷售量較上月成長 15.4%，較 2021 年 5 月下降 11.9%。中西部地區當月銷售量下降 1.7%，較上年同期下降 8.8%。

在南方，銷售額環比成長 0.2%，同比下降 13.8%。房屋價格最高的西部地區銷售額降幅最大，當月下降 5.0%，較去年同期下降 19.8%。

Realtor.com 經濟研究經理拉提優 (George Ratiu) 表示：「雖然本月利率下滑，但購房融資成本仍然很高。」「在 2022 年中期，房市正在反映經濟正在走向後疫情的現實狀況。」