美國6月成屋銷售較上月減少5.4% 但價格再創新高

根據全國房地產經紀人協會 (NAR) 的報告，6 月成屋銷售量較 5 月下降 5.4%，原因是價格創下歷史新高且房價飆升。

NAR 表示，上個月的銷售數量降至經季節性調整後的年率 512 萬套。與 2021 年 6 月相比，銷售額下降 14.2%。

這是自 2020 年同月以來最慢的銷售速度，當時銷售因疫情剛開始時非常短暫地下降。除此之外，這是 2019 年 1 月以來最慢的速度，低於疫情前 2019 年的年度總量。

這些數字是根據房屋成交量計算，因此合約可能是在 4 月和 5 月簽署的，當時 30 年期固定房貸平均利率飆升至 6% 以上，而且通貨膨脹率飆升至 1980 年代初以來的最高水平。

Realtors 首席經濟學家雲恩 (Lawrence Yun) 說，「這顯然是由於負擔能力下降所致。」「我們從未見過房貸利率以如此高的速度飆升。即使是想購屋的人，也被價格嚇跑。」

6 月底有 126 萬套房屋待售，比去年 6 月增加 2.4%，是 3 年來首次同比正成長。按照目前的銷售速度，庫存足供 3 個月的供應量。這仍然被認為偏低，但正在改善。供應正在增加，一方面是因為越來越多賣家正試圖趁著可能是疫情引發的房地產熱潮；另一方面是因為房屋現在在市場上的停留時間更長。

然而，仍然緊張的供應讓房價持續上揚。6 月售出的成屋中位數再創紀錄，達到 41.6 萬美元，同比成長 13.4%。

高價市場的活動繼續走強，因供應更多。例如，售價在 10 萬美元至 25 萬美元間的房屋銷售額年減 31%，而售價在 75 萬美元至 100 萬美元之間的房屋銷售額則成長 6%。售價超過 100 萬美元的房屋銷售額成長 2%。高端新場似乎正在減弱，因為最近幾個月的年增率要高得多。

雖然銷售額在下降，但銷售速度仍然非常快。房屋在市場上的平均停留時間為 14 天，創歷史新低。

雲恩說，「銷售放緩，這是個令人頭疼的數字。」「人們正試圖利用他們的利率鎖定優勢。這或許可以解釋為什麼上市時間如此之快。」

未來幾個月銷售額可能會更大幅度下降，因為最近的指標顯示買家需求要弱得多。根據抵押貸款銀行家協會 (MBA) 的數據，上周房貸申請降至 22 年來的最低點，購屋者需求較一年前同周下降 19%。