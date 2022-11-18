高盛：美元前路顛簸 但還有很大升值空間

儘管投資人預期，明年美元可能在通膨和升息的環境下陷入困境，高盛策略師認為，美元仍存在很大的升值空間。

高盛策略師 Dominic Wilson、Kamakshya Trivedi 和 Vickie Chang 表示，美元之所以還有上揚空間，是因為美國經濟和勞動力展現出韌性，且各國央行仍難以跟上聯準會 (Fed) 升息步伐。

雖然預期美元將繼續走強，高盛指出，相較於過去一年，美元從現在開始將呈現高度震盪，市場還是會容易受到糟糕的成長和通膨數據影響。

即使美國今年已四度大幅升息，帶動美元指數強升約 10%，Fed 官員仍持續發表鷹派言論。與此同時，烏克蘭戰爭推高能源價格，將歐洲經濟推入衰退邊緣，導致其他央行難以調升借貸成本。

高盛仍看好美國避開經濟衰退，預估美國經濟在未來 12 個月陷入衰退的機率為 35%，但對全球其他地區的衰退擔憂加上金融穩定風險加劇，仍繼續推高美元，增加美元的避險吸引力。

高盛表示，若以貿易加權指數為基礎，則美元還有約 3% 的升值空間。

至於美元何時觸頂？高盛表示，美元過去的高點往往伴隨著經濟活動低迷、股市走強，以及 Fed 的寬鬆貨幣政策而來，可能還要幾季的時間才會達到。

不過高盛也說，若中國比原先預料還要更快退出清零政策，或是烏克蘭戰爭的緊張局勢意外緩解，則美元可能會提早轉向。