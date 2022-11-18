〈紐約匯市〉Fed官員鷹派發言提振美元 英預算案未獲青睞 英鎊下跌

隨著投資人關注聯準會 (Fed) 官員的鷹派言論，美債殖利率周四 (17 日) 上升，美元指數走強，英鎊則在英國政府宣布最新財政計畫後下跌。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.4%，至 106.71。

Monex 歐洲資深外匯策略師 Simon Harvey 認為，投資人試圖釐清美國經濟走向之際，美元正在盤整。「正面的消費數據顯示經濟不會出現硬著陸，但這究竟是對風險資產有利，還是會鼓勵 Fed 採取更積極手段？」

美元最近幾周走勢低迷，因爲隨著通膨數據浮現降溫跡象，市場押注 Fed 可能很快就會放慢升息步調。

然而，聖路易聯準銀行總裁布拉德 (James Bullard) 周四表示，即使是最鴿派的立場，美國利率至少也要升到 5% 左右，更嚴厲的立場則是需要利率升到 7% 以上。歷經一連串升息後，目前聯邦基金利率落在 3.75% 至 4% 區間範圍。

明尼阿波利斯聯準銀行總裁卡什卡里 (Neel Kashkari) 也認為，Fed 不能過度看重一個月的數據，必須繼續升息，直到確定通膨停止攀升。卡什卡里將在明年成為聯邦公開市場委員會 (FOMC) 的投票委員。

FOREX.com 和 City Index 資深市場分析師 Joe Perry 說，相較於升息步調，Fed 主席鮑爾更加關注終點利率。他預期美元將長期下滑，但有機會先彈升至 109.25 附近，反觀歐元在回落至 1.01 美元左右以後，有望反彈走高。

Jefferies 全球外匯主管 Brad Bechtel 指出，布拉德的言論相對鷹派，美債殖利率上漲也幫助提振美元。

歐元周四下跌 0.26% 至 1.0367 美元，盤中跌幅最多達 0.8%。

英國財政大臣韓特 (Jeremy Hunt) 稍早宣布一系列加稅和撙節計畫，試圖重振人民對政府的信心。然而，在韓特公布秋季預算不久後，英鎊一度挫跌 1.2%，尾盤稍微收斂跌勢，但仍跌 0.4% 至 1.1862 美元。

Bechtel 認為投資人對英國最新財政計畫感到擔憂。他說，從市場角度來看，經濟下滑且生活成本危機加劇之際，英國政府卻在提高稅收，這是利用打壓消費者來填補漏洞。

隨著美元上漲，日元兌美元下跌 0.5% 至 140.17 日元，澳幣兌美元下跌 0.7% 至 0.6691 美元。

截至台灣時間周五 (18 日) 約 6:00 價格：