英財相公布秋季預算案 祭出增稅+減少開支組合拳

英國財政大臣韓特（Jeremy Hunt）周四（17 日）公布一項總額 550 億英鎊（660 億美元）的秋季預算案，其中包含約 300 億英鎊支出削減和 250 億英鎊的增稅措施，試圖填補政府公共財政的巨大缺口，儘管英國正處於經濟衰退邊緣。

具體稅率變化包括：個人所得稅的最高稅率起徵點從 15 萬英鎊降至 12.514 萬英鎊；股息津貼將從 2,000 英鎊削減到明年的 1,000 英鎊，然後從 2024 年 4 月開始削減到 500 英鎊；石油和天然氣公司的暴利稅從 25% 提高至 35%，直到 2028 年；低碳能源生產商的超額徵收 45% 的稅；電動汽車將不再免徵汽車消費稅。

另外，從明年 4 月起的 12 個月內，普通英國家庭平均能源帳單將提高到每年 3,000 英鎊，目前普通英國家庭平均能源帳單為每年 2,500 英鎊。

韓特表示，英國已經陷入衰退，今年通膨將達到 9.1%，英國民眾生活水準將在未來兩年顯著下降，而明年通膨將回落至 7.4%。

韓特也透露，預算責任辦公室（OBR）認為英國就像其他國家一樣，已經陷入衰退。他預估英國明年國內生產毛額（GDP）將萎縮 1.4%（先前預估為成長 1.8%），之後在 2024 年恢復成長，認為能源價格上漲是造成經濟衰退的主要原因。

韓特表示秋季預算案將導致較淺的經濟衰退，但會降低能源費用，失業率低於此前預期並實現更高的長期成長。

Hargreaves Lansdown 資深市場分析師 Susannah Streeter 表示，市場仍對英國經濟的長期健康狀況感到擔憂，韓特的言論是否足以說明長期成長前景。

英國智庫「財政研究所」（Institute of Fiscal Studies）的 Paul Johnson 表示，未來兩年英國將免於大幅削減支出，短期內增稅也有限，但真正的痛苦可能在 2024 年大選之後到來。