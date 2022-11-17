美國上周初領失業金人數略降至22.2萬人 歷史低點附近徘徊

美國勞工部周四（17 日）公布最新失業金數據，上周經調整後初領失業金人數報 22.2 萬人，較修正後前值 22.6 萬減少 4 千人，低於市場預期的 22.5 萬人，雖然人數出現小幅下降，但仍保持在歷史低點附近，顯示出美國其他經濟領域降溫之際，就業市場依然強勁。

截至 11 月 12 日當周，經調整後美國初領失業金人數報 22.2 萬人，低於市場預期的 22.5 萬人，修正後前值報 22.6 萬人，4 周移動平均值報 22.1 萬人。

截至 11 月 5 日當周，經調整後美國續領失業金人數報 150.7 萬人，較上周修正後的 149.4 萬人增加 1.3 萬人，高於市場預期的 150 萬人，4 周移動平均值報 148.15 萬人。

上：初領人數走勢圖，下：續領人數走勢圖 (圖：美國勞工部)

美國上周就業數據顯示勞動力市場依然吃緊，再加上 10 月份零售銷售強勁增長，美國聯準會（Fed）將繼續升息，不過有跡象顯示通膨開始消退，升息速度將會放緩。

儘管科技行業的裁員人數有所增加，推特（Twitter）、亞馬遜 (AMZN-US) 和臉書母公司 Meta (Meta-US)本月都宣布裁員數千人，還有對利率敏感的房地產和金融等行業也正在裁員，不過到目前為止，官方資料中還沒有明顯的裁員跡象。

高盛經濟學家在本周的報告對科技業裁員預示經濟衰退即將到來的擔憂予以駁斥，他們認為科技業的職位空缺仍遠高於新冠疫情前的水準，同時還指出科技業裁員歷來都不是整體勞動力市場惡化的主要指標。