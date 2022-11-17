〈美股早盤〉Fed官員放鷹 主要指數開低 道瓊跌逾250點

美國聯準會（Fed）「鷹王」布拉德（James Bullard）重申央行對抗通膨的決心並警告未來還會有更多痛苦，此番強硬言論影響市場情緒，美股主要指數周四（17 日）開低。

截稿前，道瓊工業指數跌逾 250 點或近 0.8%，那斯達克綜合指跌逾 130 點或近 1.2%，標普 500 指數跌近 1.2%，費城半導體指數跌逾 0.5%。

美股開盤前，聖路易 Fed 總裁、今年握有聯邦公開市場委員會（FOMC）投票權的布拉德表示，央行政策尚未達到足夠限制性的水準，因此還不足以降低通膨，認為聯邦基金終點利率可能落在 5% 至 7% 區間。此番言論與市場目前定價的最高利率水準在 5% 左右大相逕庭。

布拉德上述言論一出後，標普 500 指數期貨、那斯達克 100 指數期貨應聲挫跌逾 1%，美國 10 年期公債殖利率短線拉高，美元指數延續先前漲勢。

隨著 Fed 準備進一步收緊貨幣政策以及美國公債殖利率曲線倒掛創 40 年來未見水準，投資人正把注意力轉向美國經濟前景。從歷史上來看，美債殖利率曲線倒掛意味著美國經濟正處在衰退邊緣。

美國通膨率在觸及數十年新高後才剛開始放緩，而 10 月零售銷售創 8 月以來最快增速，多名 Fed 官員陸續傳達出的訊息是還需要進一步努力才能消除物價壓力。

就業市場方面，美國勞工部周四公布最新失業金數據，上周經調整後初領失業金人數報 22.2 萬人，較修正後前值 22.6 萬減少 4 千人，低於市場預期的 22.5 萬人，雖然人數出現小幅下降，但仍保持在歷史低點附近，顯示出美國其他經濟領域降溫之際，就業市場依然穩健，而強勁就業市場可能讓 Fed 有理由持續升息下去。

與此同時，還有其他跡象表明美國消費者受到通膨影響，讓美國經濟成長引擎正失去動力。美國大型零售商目標百貨（Target）(TGT-US) 日前財報慘淡，主因是受消費者支出放緩影響。

能源方面，對經濟成長敏感的石油和銅的價格跌幅擴大，原因是有跡象顯示需求前景日益黯淡。另外，有消息傳出歐洲央行（ECB）官員考慮在下個月小幅升息 2 碼（50 個基點），此舉凸顯出 ECB 對經濟的擔憂並推低歐元匯率。

其他消息方面，英國經濟衰退之際，英國新任財政大臣韓特（Jeremy Hunt）提出一項 550 億英鎊（650 億美元）的增稅和削減開支的一攬子計畫，消息傳出後英鎊兌美元短線貶值約 1%，英國公債殖利率飆升逾 8 個基點。

截至台北時間周四（17 日）22 時許：

標普 500 指數線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

梅西百貨 (M-US) 早盤上漲 10.89%，至每股 21.86 美元

梅西百貨（Macy’s）上季業績優於華爾街分析師預期並上調今年獲利預期。財報顯示，梅西百貨上季營收報 52.3 億美元，略高於分析師預估的 52 億美元；經調整後每股獲利報 0.52 美元，遠高於預期的 0.19 美元。此外，該公司堅持其今年的營收財測不變，因為它在這個假期面臨更艱難的銷售背景。

柯爾百貨 (KSS-US) 早盤上漲 1.91%，至每股 30.37 美元

柯爾百貨（Kohl "s）周四撤銷財測展望，主因是對宏觀經濟狀況和其執行長 Michelle Gass 離職等不確定因素考量。消息一出後，該股盤前挫跌近 4%。

輝達 (NVDA-US) 早盤上漲 0.8%，至每股 160.38 美元

輝達 (Nvidia) 第三季營收雖年減 17% 至 59.3 億美元，但仍優於分析師預估的 57.7 億美元，此外許多華爾街分析師預估該公司將在明年春季出現反彈，輝達盤前股價漲逾 1%。由於市場需求減弱，輝達第四季財測展望不慍不火，預估營收為 60 億美元 (±2%)，而分析師預估為 60.9 億美元。

今日關鍵經濟數據：

美國 10 月營建許可年化總數初值報 152.6 萬戶，預期 151.2 萬戶，前值 156.4 萬戶

美國 10 月營建許可月率初值報 - 2.4%，預期 - 3%，前值 1.4%

美國 10 月新屋開工年化月率報 - 4.2%，預期 - 1.3%，前值 - 1.3%

美國 10 月新屋開工年化總數報 142.5 萬戶，預期 141 萬戶，前值 148.8 萬戶

美國上周初領失業金人數報 22.2 萬人，預期 22.5 萬人，前值 22.6 萬人

美國上周續領失業金人數報 150.7 萬人，預期 150 萬人，前值 149.4 萬人

華爾街分析：

資產管理公司 UBP 駐倫敦外匯策略主管 Peter Kinsella 表示，聖路易 Fed 總裁布拉德稱聯邦基金利率終點可能介在 5% 至 7% 區間的言論推升美債殖利率，對股市造成打擊。此外，布拉德關於軟卓路可行性的言論也將引起市場擔憂，因為如果出現這種情況，那麼就不用在意明年的寬鬆政策了。

Nordea Investment Funds 資深宏觀策略師 Sebastian Galy 表示，美國經濟未來的問題是，在企業可能過於激進抬高價格之際，需求該如何應對，這既是企業為了保持利潤率，一方面也是預期通膨進一步加劇。