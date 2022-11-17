收購動視暴雪遭監管調查 微軟納德拉：只想為遊戲發行商製造更多競爭

微軟 (MSFT-US) CEO 納德拉 (Satya Nadella) 表示，該公司希望在遊戲發行商之間製造更多競爭，因為它面臨針對其以 690 億美元收購動視暴雪 (Activision Blizzard)(ATVI-US) 的反競爭調查。

Activision Blizzard 是《使命召喚》、《魔獸爭霸》和《糖果傳奇》等熱門遊戲的美國遊戲發行商，收購它可能會提升微軟在行動遊戲領域的影響力，而微軟在這方面基本上是欠缺的。

但收購過程中面臨歐盟的調查，因為監管機構擔心微軟可能會壟斷 Activision 的控制台和 PC 影音遊戲，尤其是全球成功的遊戲，像是使命召喚。

微軟董事長兼 CEO 納德拉周四 (17 日) 接受《CNBC》採訪時表示：「我們的總體目標是為遊戲玩家提供更多選擇，讓他們能夠在每個平台上都能玩遊戲，並為發行商帶來更多競爭。」

微軟主要從事遊戲機和 PC 影音遊戲業務，透過其電子遊戲訂閱服務 Xbox Game Pass 和 PC Game Pass 提供數百種遊戲的使用。

如果完成收購動視暴雪，將有助微軟更能地與遊戲發行商騰訊等遊戲發行商競爭。騰訊以全球成功的手機遊戲《王者榮耀》而聞名，索尼正在建立 PlayStation 手機遊戲部門並收購了兩家手機遊戲開發商。

納德拉針對歐盟的調查指出，「就像所有大型交易一樣，我認為監管機構應該仔細審查它們。」

微軟於 7 月表示其第 4 財季遊戲收入下降 7%，原因是 Xbox 銷量下降，參與度和貨幣化下降雖影響內容和服務銷售，但部分被 Xbox Game Pass 訂閱的成長所抵消。

在被問及微軟在遊戲業務的最終目標時，納德拉表示：「微軟不是一家壟斷集團，我說得很清楚。這與遊戲和生產力無關。」「我們的基本論點是：我們構建的核心技術是什麼，能讓我們能夠從事這些不同的業務，同時做對客戶有價值的事情？ 微軟可以為遊戲玩家和遊戲發行商做些什麼？我相信我們可以做很多事情。」

他說，「比如說，對我們而言，遊戲是一種串流媒體工作。它幫助我們建構正確的雲端基礎架構。思考人工智慧和其生成的模型，以不同的方式以及它們如何用於遊戲的創建和測試。」