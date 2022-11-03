〈技嘉攻液冷商機〉伺服器維持雙位數成長 瞄準淨零轉型趨勢

技嘉 (2376-TW) 今 (3) 日宣布，推出兩款符合電子工業聯盟 (EIA)、開放運算計畫(OCP) 規格的浸沒式液冷冷卻液槽 (Tank) 及浸沒式液冷伺服器，瞄準企業數位轉型、淨零碳排趨勢商機，目前技嘉伺服器營收比重約 2 成上下，今年全年仍維持雙位數成長目標。

技嘉董事長葉培城表示，近年企業面臨高效運算 CPU、GPU 帶來的散熱挑戰，在營運、永續發展考量下，對浸沒式冷卻系統解決方案討論度逐步升高，技嘉早在 2016 年就開始投入浸沒式技術研發，隨著技術、應用面逐步成熟，將可配合客戶推出客製化、符合產業應用的產品。

技嘉目前可提供氣冷式、液冷式、浸沒式冷卻等方案，今年 8 月也攜手 Asperitas、GRC、Submer 等夥伴，推出數十款單相浸沒式液冷伺服器解決方案，技嘉也自去年起，協助晶圓代工大廠、日本電信業龍頭 KDDI 等建置各式浸沒式冷卻運算機房。

技嘉指出，目前在伺服器解決方案上，可依客戶需求提供包含英特爾 (INTC-US)、超微 (AMD-US) 或是安謀 (Arm) 等各式產品，可望提供最完整的解決方案。

IDC 台灣區總經理江芳韻也分享資料中心、伺服器發展趨勢，她說，企業現在對資料中心伺服器最在意停機、延遲效率、電力空間限制布署等議題，且有 37% 企業願意投資更先進自動化、智慧化電力的冷卻系統。

江芳韻指出，企業除將轉型重心放在營收、獲利，也更重視多元價值、生態系合作 / 競爭力、信任關係、環境保護永續等議題，伺服器部署上更有五大重點，包含分散式 IT、AI 數據應用、投資自動化、減碳永續、供應鏈安全等。