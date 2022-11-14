消費電子品牌廠Q3庫存水位平均季減逾1成 Q4可望續降

全球高通膨壓力導致終端消費市場需求降溫，各科技品牌廠自今年第二季起都面臨高庫存去化壓力，但隨著庫存管控策略奏效下，包含雙 A、技嘉 (2376-TW)、微星 (2377-TW) 等第三季庫存金額都持續下降，單季平均季減 1 成以上，預期第四季可望續降，力拚最快年底回到健康水位。

華碩 (2357-TW) 第二季底庫存金額一度攀上 2061.93 億元，創下歷史新高紀錄，不過第三季在積極策略調整下，單季庫存金額大減 316.87 億元至 1745.06 億元、季減約 15.37%，略優於原先目標，華碩說，目前庫存中約有 6 成為成品庫存，預期本季庫存金額可望再減少 200-300 億元，下半年將至少降低 500 億元。

華碩指出，若依目前庫存狀況判斷，預期明年年中整體庫存將能回到健康水準，而從產品應用來看，認為板卡類產品庫存第四季就可望回到健康水位，個人電腦等系統類產品則要到明年第二季。

宏碁 (2353-TW) 從今年年初即開始調控庫存，並強調今年要透過降低庫存、提高現金水位，強化營運韌性，觀察第三季庫存金額也從第二季的 634.42 億元降至 581.31 億元，季減 8.37%，並力拚年底將庫存降至健康水位。

技嘉、微星同樣積極調整庫存，第三季庫存金額季減幅都超過 2 成，分別降至 229.06、306.62 億元，季減 23.54%、20.25%，顯見廠商庫存管控奏效，可望逐步擺脫高庫存情況。

營運方面，技嘉第三季在市場需求回升下，單季純益達 11.69 億元，季增 19.1%、年減 67.44%，每股純益 1.84 元，累計前三季純益達 52.17 億元、年減 45.9%，每股賺 8.22 元；微星單季三率則均較上季下滑，第三季純益達 16.08 億元，季減 47.12%、年減 64.01%，每股純益 1.91 元，前三季純益 94.17 億元、年減 27.8%，每股賺 11.15 元。