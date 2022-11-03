〈技嘉攻液冷商機〉板卡需求回穩、新品上市 Q4營運可望優於Q3

全球經濟動能放緩，衝擊電腦產業營運，展望後市，技嘉 (2376-TW) 今 (3) 日表示，目前看包含主板、顯卡需求都仍維持一定水準，短期營運受封控影響，但第四季在新品推出下，有利 ASP 提高，預期營運會再優於第三季。

技嘉表示，10 月中國寧波封控兩周影響當地工廠進出貨，但上周五解除封控後，加班趕工出貨，預期不會對營運造成太大影響，僅部分訂單遞延，目前來看 11、12 月各產品線基本面都不錯，可望維持一定水準。

技嘉指出，從全球各地需求觀察，美洲、歐洲需求還不錯，中國則受清零政策有一點影響，但幅度在預期中，至於第三季由於努力進行庫存管理、去化，存貨金額將有蠻大降幅。

外界也關注主機板、顯示卡市況，技嘉認為，第二季主板市場需求很弱，但第三季已回到過去水準，全年出貨仍可望突破千萬片。

顯卡方面，技嘉指出，今年前三季未看到出貨有太大的變化，挖礦需求降溫主要影響 ASP 價格走弱，不過各規格產品在第二季都已經大跌一段，現階段價格相對平穩，加上第四季新品陸續上市後，整體 ASP 將高於第三季。

外界認為產業景氣最快將在明年上半年落底反彈，技嘉則說，還要評估各事業群狀況而定，現階段看需求依然存在。