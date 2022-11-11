超微第四代EPYC處理器亮相 華碩、技嘉推新品搶市

晶片大廠超微 (AMD-US) 近年積極搶進伺服器市場，10 日正式宣布推出代號為 Genoa 的第四代 EPYC 處理器，號稱性能與效能皆較上一代提升，台廠中包含華碩 (2357-TW)、技嘉 (2376-TW) 等也順勢推出搭載超微最新 EPYC 9004 的伺服器與液冷解決方案。

超微搶先競爭對手英特爾 (INTC-US) 發表最新一代伺服器處理器，採用台積電 (2330-TW)(TSM-US)5 奈米製程、Zen 4 架構，最高 96 核心，並支援 PCIe 5.0、DDR5 記憶體等，而英特爾預計明年年初才會推出代號為 Sapphire Rapids 的伺服器處理器。

技嘉與超微合作共打造 23 款支援超微 Zen 4 架構的主機板和伺服器，並配置單插槽和雙插槽的硬體選擇，可望在第一時間提供客戶完整的 Zen 4 產品支援，搶攻資料中心應用商機。

技嘉日前也舉行綠色機房解決方案發布會，針對浸沒式液冷技術提出完整解決方案，雖然目前伺服器事業營收比重約佔 2 成上下，但技嘉仍看好今年全年伺服器可望維持雙位數成長。

華碩同樣發表搭載最新 AMD EPYC 9004 CPU 的伺服器、液冷解決方案，採用獨家創新氣流設計，可望減少阻抗、提升氣流，進而降低功耗，提升資料中心電力使用效率 (PUE)，也符合華碩 2025 永續目標。

除華碩、技嘉外，台廠華擎 (3515-TW)、微星 (2377-TW)、神達 (3706-TW) 集團旗下泰安 (TYAN) 也有推出相應產品。

超微自 2017 年推出首款 EPYC 資料中心處理器後，市占逐步擴大，根據市調機構 IDC 數據顯示，超微基於 x86 架構並用在雲端服務的晶片市占率已來到 29% 左右，而超微也透露，目前包含微軟 (MSFT-US)Azure、Alphabet(GOOGL-US) 旗下 Google 雲端服務、甲骨文 (ORCL-US) 等將是其客戶。