盤中速報 - 玉晶光(3406)股價大漲至397.0元，漲幅達7.01%

玉晶光(3406-TW)17日10:09股價上漲26元，報397.0元，漲幅7.01%，成交6,353張。
玉晶光(3406-TW)所屬產業為光電業，主要業務為各類光學鏡頭、鏡片研發及生產製造。高功率LED室內外照明產品。
近5日股價上漲13.28%，台灣加權指數上漲6.59%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+728 張
- 外資買賣超：-894 張
- 投信買賣超：+1,180 張
- 自營商買賣超：+442 張
- 融資增減：+4 張
- 融券增減：+409 張
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