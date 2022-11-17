盤中速報 - 玉晶光(3406)股價大漲至397.0元，漲幅達7.01%

玉晶光(3406-TW)17日10:09股價上漲26元，報397.0元，漲幅7.01%，成交6,353張。

玉晶光(3406-TW)所屬產業為光電業，主要業務為各類光學鏡頭、鏡片研發及生產製造。高功率LED室內外照明產品。

近5日股價上漲13.28%，台灣加權指數上漲6.59%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+728 張
  • 外資買賣超：-894 張
  • 投信買賣超：+1,180 張
  • 自營商買賣超：+442 張
  • 融資增減：+4 張
  • 融券增減：+409 張

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