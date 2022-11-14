伯特光本月底上櫃掛牌 每股承銷價102元

專業光學鏡片模具及金屬零組件廠伯特光 (6859-TW) 預計本月底上櫃掛牌，今 (14) 日公布上櫃承銷價爲 102 元，將在 11 月 16 日至 18 日辦理公開申購。

伯特光電配合上櫃前公開承銷作業，對外競價拍賣 2182 張，底價爲 85 元，並在今天開標，各得標單價格及其數量加權平均價格為每股 103.33 元，高於最低承銷價格的 1.2 倍，因此公開申購承銷價格以每股 102 元發行。

伯特光今天興櫃收盤價 123 元，距離承銷價 102 元仍有 20.58% 的價差。

伯特光前三季營收 7.68 億元，毛利率 31.12%，稅後純益 2.09 億元，每股純益爲 6.48 元。

伯特光成立於 2003 年，是主要光學鏡頭廠玉晶光 (3406-TW)、佳凌 (4976-TW)、今國光 (6209-TW) 等合作模具廠，主攻高階手機鏡頭應用。伯特光生產的模具和金屬零組件，終端產品有 63% 為智慧型手機，相機占 21%，筆電和 VR、AR 各占 6%，其他包括車用鏡頭、醫療、監控設備等。

伯特光董事長兼總經理陳柏輯指出，VR 模具已進入量產，看好明年 VR/AR 產業成長性，以及手機搭載鏡頭數量增加、規模升級，兩大成長動能下，看好明年持續成長。

伯特光 10 月營收 6285 萬元，月減 24.89%，年增 12.23%，前 10 月營收 8.3 億元，年減 0.99%。