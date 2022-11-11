盤中速報 - 玉晶光(3406)股價大漲至355.5元，漲幅達7.73%

玉晶光(3406-TW)11日09:01股價上漲25.5元，報355.5元，漲幅7.73%，成交541張。
玉晶光(3406-TW)所屬產業為光電業，主要業務為各類光學鏡頭、鏡片研發及生產製造。高功率LED室內外照明產品。
近5日股價上漲6.28%，台灣加權指數上漲3.98%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-497 張
- 外資買賣超：-409 張
- 投信買賣超：-129 張
- 自營商買賣超：+41 張
- 融資增減：+9 張
- 融券增減：+3 張
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