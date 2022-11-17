盤中速報 - 玉晶光(3406)急拉2.34%報393.5元，成交4,447張

玉晶光(3406-TW)近5分K漲速2.34%，17日09:41報393.5元，成交4,447張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
玉晶光(3406-TW)近5日股價上漲13.28%，所屬產業為光電業，相關光電類指數上漲2.76%。台灣加權指數上漲6.59%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+728 張
- 外資買賣超：-894 張
- 投信買賣超：+1,180 張
- 自營商買賣超：+442 張
- 融資增減：+4 張
- 融券增減：+409 張
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