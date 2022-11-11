〈台股盤中〉電金齊漲拉升站回季線 一度攻上萬四

台股今 (11) 日在美股收盤大漲激勵下，集中市場早盤一度跳空上漲，指數大漲 545 點，跨越季線並站上 1 萬 4000 點大關，市場專家指出，台股越過季線之後，可能出現震盪走勢，但今天多方跳空上漲缺口，將成短線多頭重要支撐。

台股今天早盤開在 13887.95 點，最高 14045.91 點，最低 13887.95 點，早盤 90 分鐘市場成交值已超過 2000 億元，預估全場市場成交值爲 4019 億元。

證券分析師黃漢成說，台股翻越季線後，可能面臨站上半年線的區間震盪格局，但整體而言，台股目前仍是震盪向上走勢。

今天台股盤中由 IC 設計股聯發科 (2454-TW)、台積電 (2330-TW) 帶動電子族群上揚，此外，金融股也有表現；權值股台積電、聯發科股價強勢上揚之外，但鴻海 (2317-TW) 則在平盤整理，大立光 (3008-TW) 上漲超過 2.54%，盤中站上 2000 大關，而在今年第三季賺 1.5 個股本的玉晶光 (3406-TW) 股價開高，中場股價上漲 2.27% 到 337.5 元。

ABF 載板廠欣興 (3037-TW) 及南電 (8046-TW) 盤中股價一度漲停，景碩 (3189-TW) 股價也走高。

貨櫃航運股方面，長榮 (2603-TW)、陽明 (2609-TW)、萬海 (2615-TW) 股價盤中都在平盤以上。

值得注意的是，台股指數一度大漲 545.5 點，創台股史上第三大漲點，黃漢成說，台股多頭氣勢目前仍沒有敗退跡象，且市場空手投資人仍多，將有助台股由底部上漲逾 1400 點後，持續震盪走高。