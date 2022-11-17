〈財報〉輝達Q3營收優預期 遊戲收入砍半 但資料中心動能強

輝達 (Nvidia) 周三 (16 日) 盤後公布上季營收年減 17%，但優於市場預期，低迷需求雖拖累遊戲營收減半，資料中心的穩定表現仍幫助挽回頹勢，為中國客戶研發的晶片替代產品，也助其彌補美國出口管制對整體營收的影響。

Q4 財測 (Non-GAAP) v.s. Refinitiv 共識預期

營收：60 億美元 (±2%) v.s. 60.9 億美元

毛利率：66%(±50 個基點)

輝達財務長 Colette Kress 在分析師電話會議上表示，雖然上季營收受到美國管制令影響，但在中國的替代產品銷售，仍幫助抵銷大部分的營收降幅。

為了符合美國對中國的晶片規範，輝達此前宣布將於中國推出新款高階晶片「A800」，作為「A100」的替代產品。

展望 Q4，輝達預測營收約落在 60 億美元左右，略遜於市場預估，並預期本季中國需求繼續疲軟。

公布財報後，輝達 (NVDA-US) 盤後一度漲逾 3%，截稿前漲約 1%。該股周三收盤跌 4.54% 至每股 159.10 美元。

Q3(截至 10/30) 財報關鍵數據 (Non-GAAP) v.s. Refinitiv 共識預期

營收：59.3 億美元 (年減 17%) v.s. 57.7 億美元

淨利：14.6 億美元 (年減 51%)

每股淨利 (EPS)：0.58 美元 (年減 50%) v.s. 0.69 美元

毛利率：56.1%

輝達 Q3 財報數據 (圖：輝達官網)

各部門營收

資料中心：38.3 億美元，年增 31%

遊戲：15.7 億美元，年減 51%

專業視覺化：2 億美元，年減 65%

車用和嵌入式：2.51 億美元，年增 86%

輝達上季營收較去年同期下滑 17%，仍擊敗市場預期，資料中心的穩定表現，幫助抵銷遊戲需求下滑頹勢。

該公司 Q3 資料中心營收達 38.3 億美元，年增 31%，主要受惠於對美國雲端服務供應商和消費性網路公司的銷售佳績。

因客戶庫存水位過高，上季遊戲部門營收僅 15.7 億美元，年減 51%。輝達表示，除了受中國清零政策影響之外，總體經濟狀況也在傷害消費者需求。

規模較小的業務支線，如專業視覺化和車用部門，上季營收分別達 2 億和 2.5 億美元。雖然貢獻不多，但車用部門營收較去年同期大幅成長 86%。

執行長黃仁勳於聲明指出，公司正在迅速適應總體環境、調整庫存水位，並且為推出新產品鋪路。

財務長 Kress 在電話會議上表示，資料中心 GPU 產品 H100 已從 Q3 開始出貨，這個月開始將作為部分客戶系統的基礎，包含戴爾、慧與科技、聯想和美超微電腦，首批 H100 的雲端應用實例，明年初也會在亞馬遜、微軟以及甲骨文的雲端基礎設施上展現。

輝達上季在執行庫藏股和發放股利方面共計花費 37.5 億美元。