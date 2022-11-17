〈美股盤後〉零售巨頭Target暴跌逾13% 美光拖累費半崩逾4%

優於預期的零售銷售數據再次引發人們對聯準會鷹派升息的擔憂，美國零售巨頭目標百貨 (Target) 財測差拖累零售股，美光將在明年減少記憶體晶片供應，引爆科技股賣壓，四大指數週三 (16 日) 全數盡墨。

道瓊週三收跌近 40 點，標普下滑超 0.8%，那指走低逾 1.5%，費半暴跌超 4%。

數據方面，美國 10 月零售額月增 1.3%，優於市場預估的 1%，並且明顯優於 9 月持平表現，強勁的數據顯示聯準會抗通膨仍有更多工作要做。數據公布後，2 年期和 10 年期美債殖利率曲線倒掛加劇，債市正在閃現更明顯的衰退風險。

政經方面，舊金山聯邦準備銀行總裁戴莉 (Mary Daly) 研判，終點利率預估將在 4.75%-5.25% 的範圍內，才可以抑制通膨。聯準會理事華勒 (Christopher Waller) 表示，最近的經濟數據應該讓聯準會至少考慮在 12 月的下次會議上放慢升息步伐。同時，有消息指出，歐洲央行也可能會放慢升息步伐，下個月僅升息 2 碼。

「俄製飛彈」落入波蘭恐啟動北約公約第 5 條《集體防禦條款》。波蘭政府表示，落入境內的應該是烏克蘭的防空飛彈，這起事故並非蓄意攻擊，緩解了人們對軍事衝突升級的擔憂。

北大西洋公約組織 (NATO) 秘書長史托騰柏格 (Jens Stoltenberg) 稱，雖然不是俄國蓄意攻擊，但對烏克蘭發起戰爭的俄羅斯對此負有最終責任。

新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 6.36 億例，死亡數突破 661 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 127 億劑疫苗。

週三 (16 日) 美股四大指數表現：

標普 11 大板塊僅公用事業 (+0.87%) 和必需消費 (+0.46%) 2 大板塊收紅，能源 (-2.15%)、非必需消費 (-1.46%) 和資訊科技 (-1.45%) 領跌。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王漲跌互見。蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.83%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 0.42%；微軟 (MSFT-US) 漲 0.18%；Meta (META-US) 下跌 3.29%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 1.84%。

道瓊成分股互有消長。Salesforce (CRM-US) 下跌 4.29%；陶氏化學 (DOW-US) 下跌 2.11 %；3M (MMM-US) 下跌 1.89%；麥當勞 (MCD-US) 上漲 1.74%；聯合健康 (UNH-US) 上漲 1.69 %。

費半成分股殺聲隆隆。NVIDIA (NVDA-US) 下跌 4.54%；應用材料 (AMAT-US) 大跌 5.65%；德儀 (TXN-US) 下跌 2.31%；美光 (MU-US) 暴跌 6.70%；英特爾 (INTC-US) 下跌 3.84%；高通 (QCOM-US) 下跌 4.20%；AMD (AMD-US) 下跌 4.81%。

台股 ADR 一片血染。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 1.26%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 2.83%；聯電 ADR (UMC-US) 大跌 6.20%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.23%。

企業新聞

目標百貨 (Target) 上季獲利腰斬且預警年底購物季銷售差，拖累其股價週三狂瀉 13.06% 至每股 155.47 美元。其他零售股一起倒骨牌，梅西百貨 (M-US) 暴跌 8.13%、Kohl"s (KSS-US) 暴跌 7.11%。

美光 (MU-US) 下跌 0.16% 至每股 43.58 美元。由於 2023 年需求前景繼續走弱再加上庫存過剩，美光週三表示，公司將減少記憶體晶片供應，也計劃進一步削減資本支出。此外，美光預告旗下最先進的 1β（1-beta）製程 DRAM 晶片明年將導入台灣廠區生產，不受「去台化」議題影響。

特斯拉 (TSLA-US) 下跌 3.86% 至每股 186.92 美元。特斯拉投資人指控馬斯克薪酬過高，特斯拉董事長 Robyn Denholm 表示，特斯拉之所以向馬斯克提供 550 億美元的天價薪酬，是為了讓馬斯克把精力集中在特斯拉上。

經濟數據

美國 10 月核心零售銷售月增率報 1.3%，預期 0.4%，前值 0.1%

美國 10 月零售銷售月增率報 1.3%，預期 1%，前值 0%

美國 10 月扣除汽車與汽油零售銷售月增率報 0.9%，預期 0.2%，前值 0.6%

華爾街分析

Wedbush 分析師推測：「半導體需求低谷可能會持續更長的時間，這可能會對更廣泛的科技領域造成壓力。」

50 Park Investments 公司 CEO Adam Sarhan 表示：「市場近期漲勢過高，它早該回落，好讓大家消化近期的漲勢。」

儘管美股週三大盤走低，但一些分析師持續押注股市可能會在年底前走高，儘管漲勢可能不會一帆風順。

Janney Montgomery Scott 分析師認為：「我們希望整體市場在年底前溫和走高，這並非假設會出現一個平穩的市場，因為即使在一些通膨數據開始降溫之後，總體經濟不確定性仍然很高。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主