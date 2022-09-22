輝達推出超強悍車用晶片DRIVE Thor 極氪將成首發客戶

美國 GPU 大廠輝達 (NVDA-US) 在年度大會 GTC 發布新產品，除了重頭戲的遊戲類產品 RTX40 系列顯卡之外，為強化自駕車 AI 運算效能，該公司也推出新一代車用晶片「DRIVE Thor」，中國電動車廠極氪將搶先採用。

全新 DRIVE Thor 的運算效能高達 2000 TOPS，輝達指出，汽車製造商可在系統單晶片 (SoC) 上有效整合自動駕駛、輔助駕駛、停車、數位儀表板、駕駛人與乘客監控、車載資訊娛樂系統和後座娛樂等多種功能，有利於緩解供應限制、簡化車輛設計開發、降低成本、並減少電纜使用等，進而減輕車重。

中國媒體指出，一顆 DRIVE Thor，相當於 66.7 顆小鵬 (XPEV-US)P5 電動車上頭搭載的輝達 Xavier 系統單晶片 (30 TOPS)，也相當於 8 顆輝達當紅 DRIVE Orin 系統單晶片 (254 TOPS) 性能；而就算是蔚來 (NIO-US)ET7 電動車所搭載的輝達 DRIVE Orin 超級電腦 ADAM(1016 TOPS)，也只有 DRIVE Thor 的一半性能。

如果與近兩年深獲傳統車廠愛用的 Mobileye EyeQ4(2.5 TOPS) 相比，DRIVE Thor 更是其 800 倍；而特斯拉 (TSLA-US) 的 FSD(144 TOPS) 亦同樣相形遜色。

不過，要等到 2025 年才會有汽車廠商推出搭載 DRIVE Thor 的新車。中國吉利控股 (00175-HK) 的高級電動車品牌極氪 (ZEEKR) 就宣布，新一代的智慧電動車將採用 DRIVE Thor 平台，成為該平台的首名客戶，並於 2025 年初展開生產。