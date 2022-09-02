〈美禁高階晶片輸中〉輝達：正與中國客戶合作 滿足「替代產品」需求

美國政府禁止高階顯卡晶片（GPU）銷往中國，繪圖晶片大廠輝達（Nvidia）(NVDA-US) 表示，華府提出的新授權要求，不完全等於禁售、斷供，且輝達正在與中企合作，已滿足客戶的替代產品需求。

輝達接受《第一財經》採訪時說：「美國政府新的授權要求，並不完全等同於禁售、斷供，而是對相關指定產品多一道許可申請的要求。我們正在與中國的客戶合作，以滿足他們的計劃或未來購買替代產品的需求，並可能在替代不足的情況下，尋求新的許可。」

此前輝達估算，在「A100」和「H100」晶片完全未被替代的情況下，新出口限制將導致本季營收減少 4 億美元，但實際損失可能會遠低於此數字。

輝達所謂的「購買替代產品」，是輝達因應美國政府新授權要求的策略。相關人士說：「也就是說，用戶可以通過購買其他的產品，達到同樣的運算能力，從而避開對於 A100 和 H100 的授權許可。如果客戶不願意這樣做，那麽我們將會去申請授權許可，但許可不一定會被批准。」

中國媒體《財經》雜誌也報導，針對中企因應策略，若不考慮性能和效率，一個可行做法是中企採購未被限制的產品，靠「堆數量」方式獲得同等規模算力。中企可選擇輝達、超微性能相對更弱的 GPU。

一位半導體業界人士打了個比方，「AI 晶片是一個集群，一個資料中心可能需要幾萬片 AI 晶片，高性能晶片，如果需要 5,000 片，那麽性能更低的產品，可能就需要 2 萬片。」雖然此做法理論上可行，但運算成本較高。用於資料中心的 GPU 通常被稱為 AI 晶片，而 AI 晶片也被稱為 AI 加速器。