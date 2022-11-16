消費者韌性不改 美國10月零售銷售額成長1.3% 超過預期

受汽車和其他商品買氣的提振，美國 10 月零售額增幅超過預期，顯示消費者支出可能有助於支撐第 4 季經濟。

美國商務部周三 (16 日) 表示，上月零售額成長 1.3%。 9 月數據未經修正，顯示銷售額保持不變。接受調查的經濟學家之前預測銷售額將成長 1.0%。零售額主要以商品作統計，未依通貨膨脹進行調整。

汽油價格上漲提振了加油站的收入，也是零售額成長主因。加州的一次性退稅讓部分家庭收到高達 1050 美元的紓困支票，這也有助於支撐銷售。此外，亞馬遜在 10 月舉辦了第二次 Prime Day 促銷活動。

在新冠疫情期間累積的大量儲蓄，以及在勞動市場吃緊的情況下強勁的工資增長，通常有助於消費者承受更高的物價和借貸成本。

隨著更緊縮的貨幣政策抑制整體需求，對勞動市場和經濟造成壓力，這種支持預計將在明年消退。據了解，低收入家庭已經耗盡了他們的疫情儲蓄。

全國零售聯合會 (NRF) 本月預測，今年假日銷售額將成長 6% 至 8%。雖然較 2021 年的 13.5% 有所下降，但仍遠高於過去 10 年 4.9% 的平均水平。

Fed 今年已將政策利率從接近零的水平上調 375 個基點至 3.75-4.00% 的區間，以對抗猖獗的通貨膨脹，這是自 1980 年代以來最快的升息周期。

不包括汽車、汽油、建築材料和食品服務在內的核心零售額上月成長 0.7%。9 月數據由上升 0.4% 上修至 0.6%。

核心零售額與國內生產總值 (GDP) 的消費者支出部分關係最密切。

消費者支出的穩步成長和進口支出的減少，讓 GDP 在上半年收縮後的第 3 季以 2.6% 的年率反彈。