生活成本飆升 英零售業擔憂聖誕節景氣低迷

在聖誕節前夕，英國零售業擔憂年底購物旺季的景氣低迷，由於生活成本飆升，近半數的英國家庭計劃削減節慶相關的支出。

支付處理機構巴克萊卡 (Barclaycard) 表示，在 10 月 21 日至 24 日接受調查的人中，有 48% 的民眾計劃在今年聖誕節減少開支，其中 59% 的人計劃減少購買，42% 的人計劃減少社交活動。

巴克萊卡也指出，今年 10 月消費者支出年增 3.5%，高於 9 月時年增 1.8%，但經過通膨調整後，仍然顯示出消費者支出減低。

另一項來自英國零售商協會 (BRC) 的調查顯示，10 月份在主要商店的支出較去年同期增長 1.6%，低於 9 月份的 2.2%，若是計入通膨因素，則民眾的購買金額更是大幅下降。

BRC 執行長 Helen Dickinson 表示：「家庭專注於維持生計，尤其是在貸款利率增加的情況下，今年悲觀的情緒將多於樂觀情緒。」

BRC 的報告也表示，截至 10 月的三個月內，食品支出年增 5.1%，非食品支出下跌 1.2%。由於天氣暖和，消費者較晚購買冬裝，但是電熱毯和氣炸鍋的需求較高，顯示出人們追求更便宜的烹飪和保暖方式。

英國央行在上周四 (3 日) 將利率調升 75 個基點，為 1989 年以來最大單次升息，但由於政策制訂者希望緩和市場對進一步積極收緊貨幣政策的預期，其措辭十分溫和。

英國央行表示，由於「能源價格居高不下和金融環境收緊對支出造成壓力」，預計整個 2023 年和 2024 年上半年經濟成長將繼續下降。