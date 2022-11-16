漢堡王母公司延請前達美樂CEO出任總裁

Restaurant Brands International (QSR-US) 周三 (16 日) 宣布，將聘請 Domino’s Pizza (DPZ-US) 前 CEO 多伊爾 (Patrick Doyle) 擔任執行總裁。

59 歲的多伊爾在 2010 年至 2018 年期間擔任達美樂的 CEO，負責監督這家披薩連鎖店向餐飲業數位化的轉型。當他接管公司時，公司股價低於 12 美元。到他離職時，股票交易價格超過每股 270 美元。

Restaurant Brands CEO 齊爾 (Jose Cil) 指出：「這對我來說是一個機會，可以與在餐飲業有著了不起業績記錄的人密切合作，這是有史以​​來最成功的合作模式之一。」

Restaurant Brands 試圖扭轉漢堡王的美國業務。該連鎖店在本土市場落後於競爭對手，正在投資於行銷和菜單改進以重振銷售。

Restaurant Brands 還希望加強其連鎖店的數位化努力，包括 Tim Hortons、Popeyes 和 Firehouse Subs。在最近一季，數位交易約占公司全系統銷售額的三分之一。相較之下，達美樂去年半數以上的全球零售額來自數位交易，絕大部分都要歸功於多伊爾任內採取的措施。

多伊爾表示，他將在接下來幾個月裡更深入了解 Restaurant Brands 的連鎖店，然後再提出改進品牌的想法。但他表示，公司加盟商的實力及其不斷成長的數位業務是重點的兩個基本面，目前仍處於初期萌芽 階段。