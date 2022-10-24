批發、零售業9月營業額寫同期高 餐飲業Q3創新高

經濟部統計處今 (24) 日公布批發、零售及餐飲業營業額統計，在國際品牌新品帶動，加上去年同期比較基期較低下，9 月三大業別均創下歷年同月新高，累計第三季餐飲業更呈現報復性反彈，單季營業額衝上 2279 億元，年增 47.2%，改寫單季新高紀錄。

9 月批發業營業額達 1 兆 1083 億元，月增 6.7%、年增 2.4%，反映受惠國際品牌手機新品備貨效應、新興科技應用需求續增，創歷年同月新高，其中，機械器具批發業、汽機車批發業分別年增 7.9%、8.9%，第三季批發業營業額 3 兆 1831 億元、年增 2%，累計前三季營業額達 9 兆 5811 億元、年增 7.2%，單季、前三季均寫同期高。

零售業也在民眾消費生活漸回常軌、人潮回流，加上去年基期較低下，9 月營業額達 3524 億元，月減 1.6%、年增 7.5%，創下歷年同月新高，其中，百貨公司、布疋及服飾品零售業、便利商店、藥品及化粧品零售業分別年增 24.9%、21.5%、8.4%、12.8%，第三季營業額 1 兆 693 億元、年增 12.4%，累計前三季營業額 3 兆 1129 億元、年增 8.6%。

零售業網路銷售額方面，統計處說，第三季銷售額達 1157 億元，年增 5.4%，其中，非店面零售業、布疋及服飾品零售業、綜合商品零售業分別年增 3.8%、8.4%、1.6%，不過隨著消費者逐步重返實體店購物，第三季網路銷售額占整體零售業營業額達約 10.8%，年減 0.7 個百分點，前三季網路銷售額則達 3551 億元、年增 11.3%。

9 月餐飲業則在中秋連假、去年基期較低帶動下，餐館、飲料店、團膳等主要業別均呈現雙位數成長，單月營業額達 734 億元，月減 6.6%、年增 27.5%，創下同期高，並推升第三季營業額改寫歷史新高，達 2279 億元、年增 47.2%，累計前三季營業額 6269 億元，年增 21.4%。

展望 10 月，統計處估批發業將受外需動能放緩，營業額將呈現月減，估達 1 兆 89 億元到 1 兆 395 億元，年增率落在 - 1.1% 到 1.9%，零售及餐飲業則隨百貨週年慶陸續登場、秋冬換季需求、國慶連假等延續成長態勢，10 月營業額估達 3734 到 3846 億元、726 到 746 億元，呈現年增 0.1% 到 3.1%、7.4% 到 10.4%。