高通膨+高利率 美國9月零售銷售意外持平

由於居高不下的通膨和快速上升的利率抑制了商品需求，美國 9 月零售銷售出人意料地保持不變。

美國商務部周五 (14 日) 表示，9 月銷售數據保持不變，8 月數字由初值成長 0.3% 上修至成長 0.4%。

經濟學家之前預測零售銷售額將成長 0.2%。

隨著支出轉向服務，銷售也在放緩。主要是商品的零售額未經通貨膨脹進行調整。

租金和醫療保健成本的飆升正在壓縮許多美國人的預算，導致商品支出減少。較高的借貸成本使情況更加複雜，這使得信貸更加昂貴。

Fed 已將其政策利率從 3 月的接近零提高到目前的 3% 至 3.25% 的區間，以應對通膨。在周四 (13 日) 發布數據顯示 9 月通膨強勁上升後，預計下個月將連續第 4 次升息 75 個基點。

扣除汽車、汽油、建築材料和食品服務的核心零售額成長 0.4%。8 月數據由持平上修至成長 0.2%。

核心零售額與國內生產總值 (GDP) 的消費者支出部分最接近。

經濟學家估計，繼 4 月至 6 月當季成長 2.0% 之後，第 3 季消費者支出的年增率可能低於 1.0%。

即使如此，在連續兩季收縮後，預計上季 GDP 將出現反彈，主要是因為國內需求放緩抑制了進口，並在倉庫中留下了大量未售出的商品。

亞特蘭大 Fed 估計，繼第 3 季收縮 0.6% 後，上季 GDP 將成長 2.9%。政府將在月底公布第 3 季 GDP 概況。