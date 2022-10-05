經濟放緩、各家削減成本 亞馬遜零售業務凍結企業招聘

《紐約時報》周二 (4 日) 報導，亞馬遜 (AMZN-US) 零售業務正暫停企業職位的招聘，此報導已獲亞馬遜證實。

根據《紐約時報》報導，亞馬遜指示招聘人員關閉接下來所有職缺，並建議他們取消一些招聘活動，例如電話篩選新人。

亞馬遜發言人 Brad Glasser 表示，公司內部持續擁有大量職缺。「我們有許多處於各種階段的不同業務。我們希望在各種時刻不斷調整這些業務的招聘策略。」

由於對經濟放緩的擔憂，科技業紛紛凍結人事，亞馬遜是這一波最新一家重評其招聘計畫的公司。先前谷歌 (GOOGL-US)、蘋果 (AAPL-US) 和臉書母公司 Meta (META-US) 已宣布將放緩或暫停招聘。各家公司無不戮力尋找削減成本的方法，以應對潛在不利因素。

亞馬遜執行長賈西 (Andy Jassy) 正迅速努力控制成本，以應對核心零售業務成長放緩的衝擊，核心零售業務仍在亞馬遜營收中享有最大占比。

新冠肺炎疫情期間，亞馬遜零售業務實現驚人成長，因為消費者足不出戶而改採網購。但到 2022 年初，大眾對電商消費開始放緩，亞馬遜第一季營收創下 2001 年網路泡沫化以來最低成長率。

在零售銷售放緩且成本上升吞噬亞馬遜收益後，賈西向投資者保證將獲利率戮力拉回到「健康的水準」。近幾個月來，亞馬遜已經關閉或取消推出新設施，且在經歷疫情驅動的擴張導致倉儲空間過多後，正推遲啟動新建設。根據《彭博》報導，亞馬遜已關閉幾乎全美呼叫中心，以節省房租費用。

此外，經過疫情大流行的招聘熱潮後，亞馬遜面臨人力過剩，第二季裁員 9.9 萬人，使人力下降至 152 萬人。